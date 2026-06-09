"Da vergüenza": El intendente de Bariloche estalló por el estado del Paso Samoré y amenazó con intervenir

Walter Cortés denunció abandono, falta de mantenimiento y comparó el paso con Chile. "Si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros", lanzó.

Walter Cortés hizo el reclamo durante el lanzamiento de la temporada invernal 2026. Foto: Archivo.

A días del inicio de una de las temporadas turísticas más importantes del año, el intendente de Bariloche , Walter Cortés , lanzó una dura crítica contra el estado del Paso Internacional Cardenal Samoré y aseguró que la situación es tan grave que el municipio está dispuesto a intervenir si Nación no avanza con las obras necesarias.

El reclamo fue realizado durante el lanzamiento de la temporada invernal 2026 , en presencia del secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli , y puso en evidencia el deterioro de uno de los principales corredores fronterizos entre Argentina y Chile.

Sin rodeos, Cortés describió una larga lista de problemas que, según afirmó, afectan la imagen de la puerta de entrada a Bariloche y a toda la región.

"Uno ve el Paso Samoré y da vergüenza. La verdad, abandonado, sin luces, un San Martín todo ajado, le faltan pedazos, las lajas sueltas, los baños sucios, las maderas sin pintar", expresó.

El jefe comunal también cuestionó la falta de mantenimiento básico y aseguró que incluso existen dificultades para realizar tareas simples.

"No pueden poner el aire acondicionado porque no tienen un técnico que lo instale. Es el abandono", agregó.

La comparación con Chile y un ultimátum a Nación

Las críticas no quedaron allí. Cortés sostuvo que la diferencia con el complejo fronterizo chileno es evidente y advirtió que está dispuesto a actuar si no hay respuestas concretas.

"Del otro lado lo tienen mejor. Si no lo hacen ellos, lo haremos nosotros", afirmó.

Incluso aseguró que el municipio podría aportar maquinaria y personal para comenzar a reparar el sector más deteriorado.

"Que me ayuden con cemento y empezamos a ordenar la puerta de entrada de Bariloche y la región. Mando tres camiones y lo empezamos a hacer. Esto de la burocracia me tiene cansado", remarcó.

Un paso clave para el turismo de invierno

El intendente recordó que miles de turistas ingresan cada año por el Paso Samoré rumbo a Bariloche y otros destinos patagónicos, por lo que considera fundamental mejorar la infraestructura antes del comienzo de la temporada alta.

"Que haya cemento, que haya luz, que haya una plaza ordenada y limpia", resumió al explicar cuáles deberían ser las prioridades.

Scioli anunció una licitación

En medio de la polémica, el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, adelantó que en las próximas horas se realizará el llamado a licitación para renovar la infraestructura del Paso Internacional Cardenal Samoré.

La iniciativa apunta a modernizar uno de los principales accesos terrestres al país desde Chile y mejorar las condiciones para turistas, transportistas y residentes que utilizan diariamente el corredor fronterizo.

Ahora la expectativa está puesta en que las obras se concreten antes de que el intenso movimiento turístico del invierno vuelva a poner a prueba una infraestructura que, según denunció Cortés, muestra signos evidentes de abandono.