Continúa el corte de ruta en Campo Grande

Un grupo de padres reactivó el bloqueo al tránsito porque aún no hay precisiones sobre una nueva escuela. Educación informó que se normalizará el transporte.

"Para construir una nueva escuela necesitamos la cesión de un terreno por parte del Municipio y eso no está resuelto", dijo Nuñez. El funcionario advirtió que Educación ya "contempló una nueva escuela para esa zona en el presupuesto del año pasado".

En la ciudad no hay tierras fiscales, por lo que se depende de una negociación entre el Municipio y un particular. "Se están llevando gestiones, pero aún no hubo acuerdo", dijo Nuñez a LU19.

El jueves, el intendente de Campo Grande, Ariel Rivero, respaldó los piquetes y criticó al gobierno provincial. Sin embargo, este viernes al retomar los cortes en la rotonda de Campo Grande, los manifestantes reconocieron que se habría solucionado el conflicto del transporte escolar y cuestionaron que el jefe comunal no participó de la reunión en la que medió el fiscal Herrera y esperan precisiones sobre el terreno para la nueva escuela.