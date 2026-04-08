Buscan médicos con urgencia en Río Negro: faltan especialistas y lanzan convocatoria en toda la provincia

Río Negro busca médicos y especialistas para cubrir vacantes en hospitales. Hay áreas críticas y la convocatoria sigue abierta.

La convocatoria es impulsada por el Ministerio de Salud y permanece abierta de forma permanente. Foto: Gentileza.

Ante la creciente demanda en el sistema público , Río Negro intensificó la búsqueda de médicos y especialistas para reforzar la atención en hospitales de toda la provincia.

La convocatoria , impulsada por el Ministerio de Salud, permanece abierta de forma permanente y apunta a cubrir áreas sensibles donde faltan profesionales.

El foco está puesto especialmente en la Zona Atlántica y en localidades como Sierra Grande, donde se necesitan médicos en:

Cirugía General

Clínica Médica

Pediatría

Ginecología y Obstetricia

Además, se suman especialidades estratégicas como Neonatología, clave para sostener servicios esenciales vinculados a la atención materno-infantil.

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Un sistema con desafíos y menos profesionales disponibles

El ministro de Salud, Daniel Thalasselis, advirtió sobre un contexto complejo a nivel nacional.

“Hoy hay menos profesionales dispuestos a trasladarse entre regiones, y eso representa uno de los principales desafíos”, explicó.

En ese escenario, la provincia busca reforzar sus equipos en un sistema que cuenta con 36 hospitales y 191 centros de atención distribuidos en todo el territorio.

Qué ofrece Río Negro a los profesionales

Desde el Gobierno provincial destacaron que el sistema de salud rionegrino continúa invirtiendo en:

Infraestructura

Tecnología

Mejora de procesos

Desarrollo profesional

Además, remarcaron el cumplimiento salarial como uno de los puntos clave para atraer nuevos médicos.

Cómo postularse

La convocatoria está dirigida a médicas, médicos y especialistas de todo el país que quieran sumarse al sistema público de Río Negro.

Las personas interesadas pueden postularse a través del sitio oficial del Ministerio de Salud o comunicarse por correo electrónico para recibir más información: [email protected].

Desde Salud insistieron en que la incorporación de nuevos profesionales es fundamental para sostener servicios esenciales y mejorar la atención en hospitales públicos.