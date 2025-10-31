Alerta por la llegada de una nueva plaga a la región: qué medidas tomará Río Negro

Tras el alerta del Senasa, se conformó la Mesa Interinstitucional para el manejo de Tucura Sapo. Noviembre es el mes de reproducción de la especie.

El mes de noviembre es el peor porque la especie entra en su etapa de reproducción.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) declaró la alerta fitosanitaria preventiva en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz ante el avance del Tucura Sapo , un insecto herbívoro que amenaza los cultivos y la producción frutícola en la región. La medida busca reforzar el monitoreo, la vigilancia y el control temprano de la plaga, que llegó a los cultivos del Alto Valle . Se conformó una Mesa Interinstitucional para el manejo de la plaga endémica de la Patagonia.

Desde Senasa advirtieron que el Tucura Sapo representa una seria amenaza para los cultivos de la región y la producción agropecuaria , debido a que se alimenta de forrajes, lo que compite directamente con el alimento del ganado . La especie tiene determinados ciclos donde aumenta la densidad poblacional y constituye un riesgo para la producción.

Los ciclos de nacimiento son a finales de junio y agosto , por esta razón estamos ante una temporada de alta densidad poblacional . Y lo que motivó a Senasa a disponer el alerta fitosanitaria preventiva para esta plaga que se presenta en las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz .

El control más eficaz reside en el control temprano, cuando el insecto todavía es pequeño y sensible a los tratamientos. La forma más efectiva de controlar la plaga de Tucura Sapo es con el control químico terrestre a través de insecticidas autorizados por Senasa, como puede ser cipermetrina, deltrametrina y también son utilizados durante los primeros estadíos de la especie, los tegumentos tucurucidas en la base de dimetoato.

Declaran emergencia por una nueva plaga en la Patagonia

“Es necesario detener el avance de la plaga y evitar mayores daños, tanto económicos como sociales, porque cuando hay mucha población, la plaga ya la empezamos a ver este cerca de los poblados, en los cascos de las estancias” advirtió Alejandra Verdejo, veterinaria de Senasa.

La campaña de divulgación de información para los productores

El plan de acción también incluye la difusión de materiales informativos, alertas radiales y capacitaciones dirigidas a productores, con el objetivo de fortalecer la vigilancia comunitaria. La formación es clave para que el productor pueda reconocer los primeros signos de la plaga y actual rápidamente.

tucura sapo.jpg La especie se reproduce y deja sus huevos debajo de la tierra, protegidos hasta el próximo año.

“En el estado adulto llegan suele estar llegando más o menos entre los meses de noviembre y diciembre que es el peor momento, desde el punto de vista de la gravedad de la plaga, no del impacto de la plaga. Porque es cuando entra en su etapa reproductiva y se alimenta mucho, después deja descendencia” agregó Verdejo.

Justamente el mes de noviembre es el peor mes en términos de reproducción de una especie que amenaza los cultivos productivos del Alto Valle. La integrante de Senasa explicó que el insecto se reproduce y coloca sus huevos bajo tierra, resguardados y protegidos hasta el próximo año.

tucura sapo El Tucura Sapo representa una seria amenaza para los cultivos de la región.

Conformación de la Mesa Interinstitucional para el manejo del Tucura Sapo

Por esta razón es clave que los productores identifiquen los primeros mecanismos para aplicar los insecticidas correspondientes, sin embargo la divulgación de la información y el abordaje de la plaga son necesarios para tal fin.

En Chubut, se formalizó la Mesa Interinstitucional para el manejo de Tucura Sapo, integrada por representantes de distintos organismos, como el Senasa, Inta, gobiernos provinciales y municipales intervinientes para establecer acciones de cooperación e intercambio de información.

Posiblemente, el Gobierno de Río Negro se incorpore a la Mesa para coordinar un abordaje de la plaga y proteger las tierras productivas de la región.