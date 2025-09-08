Alberto Weretilneck sobre las elecciones bonaerenses: "Este gobierno le ha faltado el respeto al interior"

El gobernador de Río Negro, analizó el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires y el impacto que podría tener en la provincia de cara a las legislativas de octubre.

El día después de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires , el arco político de la Argentina analizó el contundente triunfo de Fuerza Patria (FP) por sobre La Libertad Avanza (LLA). Sin dudas, un mensaje electoral que traerá muchas repercusiones, pero ¿ Cuánto puede influir en Río Negro ?

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , tras un acto en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, brindó un análisis sobre lo ocurrido. “Cada elección es una foto, cada elección es un momento, y en cada elección el vecino decide sobre los temas que se están discutiendo en ese momento”, señaló.

El mandatario explicó que no conoce en profundidad los debates de la campaña bonaerense, pero destacó que se trató de una votación atravesada por cuestiones locales.

“No conozco en profundidad, porque realmente la provincia es gigante, los distintos temas que se han discutido en la Provincia de Buenos Aires, pero es una elección municipal y provincial, con lo cual hay una fuerte impronta de decisión sobre temas municipales y provinciales, y también hay un componente nacional”, sostuvo.

De cara a la renovación del Congreso nacional en octubre, Weretilneck expresó: “Lo que sentimos nosotros es una elección muy acotada en la Provincia de Buenos Aires. No creo que tenga algún tipo de trascendencia, en el caso de nuestra provincia, mirando a las otras elecciones que se avecinan hacia adelante”.

El mensaje para el Gobierno nacional

Sobre si el resultado adverso puede llevar al presidente Javier Milei a abrir el diálogo con los gobernadores, el rionegrino dijo: “Hay que ver de qué manera reacciona el gobierno, que de alguna manera se involucró y tomó como propia esta elección a nivel nacional. El gobierno tiene que evaluar el mensaje de las urnas, y no sé cómo van a reaccionar, qué es lo que harán. No es tema nuestro, es un tema del gobierno nacional”.

Weretilneck remarcó que “ahora, obviamente, el que más tiene que leer el mensaje de las urnas es el gobierno nacional, que hizo de esta elección una bandera. Y bueno, evidentemente la gente le dijo que no”.

Finalmente, cuestionó el trato del Ejecutivo nacional hacia el interior del país: “Este es uno de los gobiernos nacionales que más ha destratado, que más ha olvidado y que más le ha faltado el respeto al interior del país. No solamente en lo que tiene que ver con la cuestión económica, sino con la importancia que les da a los temas. Lo podemos ver en las obras, en las rutas, en los jubilados, en las universidades, en todo. Está claro que la mejor manera de defender a nuestras provincias es tener diputados y senadores nacionales que defiendan nuestros intereses".