Alberto Weretilneck espera que en 2025 Javier Milei "tenga diálogo" con las provincias

alberto weretilneck.jpg

En el balance del 2024, Weretilneck consideró que el punto alto está vinculado a los hidrocarburos. Entre los logros de la gestión, enumeró: "Conseguir que Río Negro sea el lugar donde se va a exportar el gas neuquino, seguir avanzando con los permisos de Vaca Muerta Sur que nos van a permitir tener una exportación de petróleo muy importante en Punta Colorada, haber logrado que Panamerican Energy mire a Río Negro como lugar ideal para una inversión de más de 300 millones de dólares y haber logrado el apoyo social en Jacobacci y en la Región Sur para hacer minería".

La Provincia, por decisión de Weretilneck, adhirió a políticas centrales del presidente Javier Milei, como el RIGI. En tanto que los diputados del oficialismo votaron a favor de iniciativas de la Casa Rosada, como ocurrió con la Ley Bases. Weretilneck, sin embargo, reclamó un cambio de postura al presidente en este nuevo año de gestión.

"Tenemos buen trato, formalidad y respeto. Pero no logramos una agenda común de temas. Hubo otros gobiernos que eran de destrato, extorsión y falta de respeto, pero con política federal. Este es un gobierno que prácticamente no mira hacia el Interior del país".

La relación con los gremios en Río Negro

Por otro lado, el Gobernador anticipó que se mantendrán abiertas las paritarias sindicales con los gremios. La Provincia cerró el 2024 en conflicto con diferentes sindicatos ante su negativa a discutir un aumento salarial para diciembre.

Los gremios sostienen que hay un desfasaje entre salarios e inflación desde noviembre de 2023, que no se corrigió durante el año que acaba de terminar. El Ejecutivo, por su parte, hizo un análisis anual, sin contar los últimos meses de la gestión de Arabela Carreras, y sostiene que los incrementos de sueldos fueron mayores a la suba de la canasta básica.

Esa postura fue ratificada por Weretilneck para el inicio de 2025. "Siempre apostamos al diálogo y al entendimiento. Este año todos los trabajadores públicos de la provincia tuvieron un aumento por encima de la inflación. Aunque sabemos que los salarios aún no alcanzan, no hemos retrocedido en ese aspecto. Mantendremos el diálogo y las paritarias, siempre considerando que los gastos del Estado no pueden superar los ingresos", concluyó.