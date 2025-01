Alberto Weretilneck aseguró que no planean más despidos en el sector público

El Gobernador de Río Negro se refirió sobre los trabajadores despedidos en la Provincia: "El que no demuestra un compromiso claro con su trabajo, lamentablemente no tiene que seguir en el Estado", dijo.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck se refirió a los trabajadores a quienes no les fueron renovados sus contratos en distintas dependencias provinciales para el 2025. En total representan 448 agentes tras la justificación de “ un profundo proceso de optimización del recurso humano, tanto integrantes de planta permanente como personal contratado, con el objetivo de seguir eficientizando la gestión ”.

En diálogo con LM Cipolletti, el mandatario provincial aseguró que no se producirán más despidos en la administración pública provincial. Sin embargo, aclaró que aquellos empleados contratados que no cumplan con sus responsabilidades laborales, ya sea por inasistencias, sanciones o sumarios, no verán renovados sus contratos.