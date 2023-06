Procrear II: la Muni dialoga pero no se echa atrás

El intendente recordó, además, que ya hay un acuerdo firmado con el gobierno nacional para la concreción del proyecto y sostuvo que su implementación también es respaldada por el intendente electo Rodrigo Buteler, quien asumirá en diciembre.

El encuentro público se llevó a cabo en la sala de reuniones del quinto piso de la Municipalidad y, además de Di Tella, contó con la participación de la titular del CD, Silvana Larralde, y del director de Desarrollo Territorial de la comuna, Octavio Folatelli.

Reunión por Procrear 140623 C.jpg

Los representantes del Ejecutivo municipal explicaron los alcances de la propuesta habitacional y del parque urbano Laguna Verde que se prevé para el predio, y respondieron a las inquietudes e interrogantes de dirigentes y vecinos presentes.

Participaron, entre otros, integrantes del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, del Colegio de Arquitectos, de la Cámara de Industria y Comercio y habitantes de barrios como Los Tilos, Flamingo, Los Tordos y San Pablo.

Según lo que trascendió de la reunión, la dirigencia de los martilleros, los vecinos y la representación de la CIC coincidieron en rechazar el emprendimiento por el lugar elegido, puesto que no se oponen, en absoluto, a que se lo pueda desarrollar en otro punto de la ciudad.

Por su parte, la conducción de los arquitectos confirmó sus puntos de vista favorables a la ejecución del proyecto, que ya le han expresado al Ejecutivo municipal en contactos que se efectuaron días atrás.

De esta forma, cambia poco el panorama abierto por la polémica, con un Municipio abroquelado detrás de su iniciativa, de la que Di Tella ha vuelto a decir ahora que no tendrá marcha atrás; con el acompañamiento confirmado de los arquitectos y con la oposición de martilleros, vecinos y, por lo que se supo, también de la CIC.

Reunión por Procrear 140623 B.jpg

Un debate que no puede prestarse a suspicacias

Al intendente Claudio Di Tella no se le pasó por alto la participación, en la reunión de este miércoles del Municipio con instituciones y vecinos de la ciudad, de algunas figuras que han tenido actuación política, entre las que mencionó a Natalia Chemor, ex candidata a presidenta del Deliberante por los libertarios de Primero Río Negro, además de ser dirigente de la Cámara de Industria y Comercio; Valeria Lo Cacciato, candidata a intendenta de Cambia Río Negro; y el ex funcionario de la pasada gestión municipal Bruno Bordignon.

Aunque no lo dijo expresamente, las referencias de Di Tella a la presencia de personalidades con actuación partidaria podrían entenderse como una alerta para que la polémica por las tierras de Alem, Kennedy, Yrigoyen y Alem no derive en una politización de las diferencias.

Por lo pronto, para el jefe comunal, tanto la información proporcionada como las explicaciones que se dieron del proyecto habitacional son lo suficientemente claras y precisas como para seguir adelante.