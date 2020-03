Primer conflicto en la era Di Tella con los sindicatos

Ayer, el titular de Sitramuci, Omar Meza, fue categórico en que su organización no participó de ninguna conversación sobre este tema y ningún otro porque la actual administración "continúa la política discriminatoria hacia el sindicato" de la ex gestión, pese a contar con reconocimiento nacional. "No nos han consultado sobre este asunto y sobre ningún otro, lo que el gobierno sí ha hecho con otros gremios con los que no sabemos qué han decidido", enfatizó.