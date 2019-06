“La Junta no quiso brindar información oficial y, luego, nos dio un escrutinio provisorio que desconoció en los medios de comunicación. Lo más gracioso es que estábamos todos los apoderados de los partidos que participaron de la elección, y a todos nos dio una copia del escrutinio oficial que ahora desconoce”, expresó Rodrigo Buteler, el presidente de la Mesa de Juntos en Cipolletti.

La determinación de presentar la denuncia se tomó cuando la Junta anunció que se abrirían las urnas. “Hay procesos legales que seguir y no se cumplieron. Esta Junta no está acorde a derecho y lo que quiere hacer es un disparate. Abrir las urnas es un disparate. Y no digo esto porque salgamos perdiendo. Es un disparate hacer esperar a la gente que votó, un papelón jurídico”, se quejó Buteler.

A pesar de la marcha atrás de la Junta (ver página 2), en el partido que ganó las elecciones locales mantienen la decisión y la denuncia se presentaría hoy. “Es muy grave lo que pasó”, afirmaron.

Buteler explicó que la decisión de la jueza de Faltas, en su rol de presidenta de la Junta, fue arbitraria e inconsulta, porque en ningún momento se corrió traslado a los partidos políticos para que puedan expedirse. Tampoco hubo un planteo formal de parte del PRO para que se abran las urnas, como afirmó el intendente Aníbal Tortoriello a través de los medios de comunicación. “Nosotros no hemos sido notificados de nada”, dijo. Finalmente, por la tarde, cuando venció el plazo para presentar impugnaciones, se confirmó que no había ninguna presentación.

Advirtió, además, que la apertura de urnas no estaba debidamente fundada porque no hubo “ni urnas ni mesas impugnadas, tampoco escuelas impugnadas”. “Eso es lo raro. Por qué abrir las urnas”, sostuvo.

En el hipotético caso de que las irregularidades que denunció la Junta sean ciertas, Buteler aseveró que estos errores se deben subsanar cuando se efectúa el escrutinio definitivo. Ese día, los partidos políticos llevan sus actas certificadas, se controlan con las que tiene la Junta y se corrige lo que técnicamente puede estar mal.

El dirigente cipoleño manifestó que, además de la decisión de abrir las urnas, hubo otras anomalías en el funcionamiento del tribunal. Entre otros puntos, la demora en la presentación del escrutinio provisorio, realizada ayer sin la firma de todos los integrantes.

Los aspectos que se cuestionan

Tiempos: Para Juntos, las autoridades a cargo del escrutinio demoraron en forma arbitraria la difusión de los datos del recuento provisorio. Se entregó ayer, pero sin la firma de todas las autoridades, aunque el partido lo considera “oficial”.

Urnas abiertas: La decisión de abrir las urnas fue el detonante de la denuncia, y la decisión de suspender esa medida no aplacó los ánimos. Según referentes de Juntos, se sembraron dudas sobre la legitimidad del resultado sin razones.

