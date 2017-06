Según explicó el secretario general de Uocra Cipolletti, Carlos Garrido, provincia no giró el dinero a la empresa porque no presentaron las facturaciones correspondientes. “Hasta tanto no se ponga al día con la documentación, Provincia no girará los fondos”, afirmó Garrido.

Agregó que lo convenido con los empresarios de la constructora Tomas Carnevale fue pagar la quincena adeudada de mayo junto a la primera quincena de junio entre mañana y el viernes. Los trabajadores a

“Los obreros no van a trabajar hasta no haber cobrado”, afirmaron desde la Uocra.