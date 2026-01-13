Violento asalto comando a la arenera NRG: qué se sabe de la investigación

Los ladrones se llevaron un camión y una camioneta, además de máquinas y herramientas. Una hidrolavadora apareció en un canal. El guardia se recupera de los golpes sufridos.

Una máquina robada el lunes por la noche de la empresa NRG, proveedora de arena para fracking de la industria petrolera, apareció tirada en proximidades de un puente que cruza un canal de riego no muy lejos del predio.

Se trata de una hidrolavadora de gran tamaño que, se presume, fue descartada por los autores del golpe comando en el que golpearon salvajemente y maniataron al único guardia de seguridad que se encontraba en la garita situada en el acceso principal a la planta ubicada en un sector descampado al norte de Allen.

El comisario Inspector, José González , jefe de la Unidad Regional 2da con sede en General Roca, informó en una entrevista por el canal Somos El Valle que el aparato fue trasladado a la Comisaría 33 de Allen, cuando aún no lo habían vinculado con el atraco. Posteriormente concluyeron que era parte del botín.

Hallazgo en un puente

González confirmó que el sereno declaró que fue sorprendido por cinco encapuchados, de los que al menos uno estaba armado, quienes lo redujeron a golpes y lo dejaron maniatado en la garita donde se encontraba, cuyos vidrios resultaron dañados, a parecer por los ladrones.

Luego recorrieron el interior de compañía que se encuentra fuera de operaciones, pero que guarda en su interior decenas de rodados pesados y livianos, equipamiento y materiales. De allí se apoderaron de un camión Iveco con grúa y una camioneta Nissan Frontier y varias herramientas y maquinarias. Después escaparon con ambos rodados -de color blanco- y el resto de lo apropiado.

El vigilador, cerca de 4 horas después, logró liberarse y en su propio vehículo se trasladó hasta la sede policial, donde alertó el hecho. Estaba golpeado y en estado de shock. Fue asistido en el hospital local, pero su estado no revestía gravedad.

nrg-allen-001jpeg.webp

El jefe policial indicó que los responsables de la firma realizaban un control patrimonial para determinar con precisión los elementos que se habían robado.

En tanto, concurrió al lugar el personal del Gabinete de Criminalística que trabajó en el registro de rastros y otros indicios. El oficial indicó que habían encomendado la revisión de las cámaras de seguridad del municipio en busca de imágenes que permitan seguir el rastro de los vehículos, entre otras medidas investigativas.

Quejas por la inseguridad

NRG Argentina confirmó en un comunicado generalidades del hecho y cuestionó al municipio por el estado de vulnerabilidad en que se encuentra el sector donde se instaló la empresa, y que no es la primera vez que sufre un ataque delictivo.

Destacaron que la planta "se encuentra ubicada en un área que no cuenta con cobertura permanente de seguridad municipal, lo que representa un riesgo no solo para los bienes, sino también para las personas que trabajan en el lugar".

Agregaron que este episodio "se suma a otros hechos de similares características registrados con anterioridad en las instalaciones de la compañía".

Proceso de restructuración

Por otra parte, indicaron que la empresa -que no está operando hace meses- atraviesa un "proceso de reestructuración", por lo que habían implementado "medidas adicionales de seguridad operativa, con foco en la protección del personal y en la continuidad de las actividades, mientras avanza en las gestiones orientadas a regularizar sus compromisos".

Resaltaron que surge la necesidad de "fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades locales y nacionales para mejorar las condiciones de seguridad en el área y prevenir situaciones que pongan en riesgo a las personas y a los bienes patrimoniales de la compañía".

El comunicado de NRG tras el violento asalto comando

Desde la arenera emitieron un comunicado sobre el hecho de inseguridad que padecieron. "NRG Argentina informa que durante la noche del lunes 12 de enero, alrededor de las 22:30 horas, se registró un hecho de inseguridad en la planta de arenas que la compañía posee en la ciudad de Allen, Río Negro. Un grupo de 7 personas ingresó al predio portando armas de fuego y con el rostro cubierto", comenzaron.

Y detallaron que "durante el hecho, una persona de vigilancia fue reducida y maniatada, y se registraron daños en la garita de seguridad. La persona fue agredida físicamente, y si bien fue hospitalizada está fuera de peligro. En el marco del episodio se sustrajeron bienes de valor pertenecientes a la compañía, incluyendo unidades de su flota y equipamiento operativo".

"En este momento, se encuentran en curso las investigaciones correspondientes. La planta se encuentra ubicada en un área que no cuenta con cobertura permanente de seguridad municipal, lo que representa un riesgo no solo para los bienes, sino también para las personas que trabajan en el lugar", lamentaron.

En ese sentido, plantearon que "este episodio se suma a otros hechos de similares características registrados con anterioridad en las instalaciones de la compañía. En el marco del proceso de reestructuración que atraviesa la empresa, NRG implementó medidas adicionales de seguridad operativa, con foco en la protección del personal y en la continuidad de las actividades, mientras avanza en las gestiones orientadas a regularizar sus compromisos. NRG reitera la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades locales y nacionales para mejorar las condiciones de seguridad en el área y prevenir situaciones que pongan en riesgo a las personas y a los bienes patrimoniales de la compañía".