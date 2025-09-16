Video: abrió su local hace una semana y le destrozaron la puerta para robar cinco musculosas

La dueña del emprendimiento mostró en sus redes sociales el video del robo y del momento en que llegó y se encontró la desagradable noticia.

Una comerciante de General Roca vivió un hecho indignante el lunes por la mañana, cuando descubrió que delincuentes rompieron la puerta principal de su local y se llevaron parte de la mercadería . El emprendimiento había abierto sus puestas hacía apenas siete días .

El robo tuvo lugar a las 7:05 de la mañana en calle Neuquén al 1300, entre las vías del tren y el canalito de aquella ciudad. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad, donde se identifican a dos personas que se movilizaban en bicicleta, frenaron y arrojaron una piedra para romper el vidrio de la puerta de acceso.

Ana, la propietaria del comercio Hack Deportes explicó: “En los videos se ve como dos personas vienen en moto, frenan y empiezan a destrozar el vidrio . Todo pasó a plena mañana, está lleno de gente que iba a trabajar a esa hora”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hack - indumentaria deportiva y accesorios (@hack.deportes)

Solo una semana después de la inauguración

Entre lágrimas e indignación, la propietaria indicó la impotencia que le genera esta situación, ya que sufrieron el hecho delictivo en el local a solo una semana desde su inauguración.

Con evidente impotencia, la comerciante expresó su frustración: “Me pone mal porque es muy difícil emprender, te endeudás, invertís todo lo que tenés, y vienen a romperte la puerta para robarse cinco remeras”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hack - indumentaria deportiva y accesorios (@hack.deportes)

La decepción de la dueña del local reside en la irrelevante sustracción de la mercadería que fueron cinco musculosas, en comparación con la pérdida económica que le significa la colocación de una nueva puerta de cristal que constituye el acceso principal a la tienda de indumentaria.

“Esto que hicieron es totalmente maldad, la saña con la que tuvieron que tirar la piedra, la fuerza con la que tuvieron que pegar” indicó Ana.

Un emprendimiento familiar de indumentaria deportiva

Detalló que la apertura del local es parte de un proyecto compartido con su hermano y que después de varios meses de esfuerzo habían logrado abrir sus puertas al público. Sin embargo, una semana después se encontraron con la puerta destrozada.

“Habrá que arremangarse y seguir, yo dejé todo en este local” agregó resignada la propietaria. También solicitó mayor cantidad de patrullajes en la zona.

Detención polis asalto Cheva Pasaron solo siete días desde la inauguración del local Hack hasta que sufrieron el primer hecho delictivo. ANRoca

Denuncia y registro de las cámaras de seguridad

Tras el episodio, los propietarios realizaron la denuncia correspondiente y le entregaron a la Policía las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. Pese a eso, la mujer reconoció que no confía en que la investigación policial avance con rapidez o que identifique a los culpables en el corto plazo.

El caso generó preocupación entre comerciantes y vecinos, ya que el horario y sector del robo sucedió en una zona concurrida de transeúntes y personas que se dirigen a trabajar en las primeras horas de la mañana. Este nuevo hecho de inseguridad refuerza el reclamo de la comunidad de General Roca que solicita más medidas de protección ante los hechos delictivos.