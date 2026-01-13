Ocupas modernos: Intentaron usurpar una casa y fueron detenidos

Un vecino le avisó al propietario sobre personas desconocidas que estaban adentro de la vivienda deshabitada. La Policía de Río Negro asistió al lugar y detuvo a dos hombres mayores de edad.

El propietario de la vivienda identificó a dos sujetos en el interior del inmueble, pero decidió no enfrentarlos por razones de seguridad.

Dos hombres fueron detenidos por los agentes de la Comisaría 22° de Cervantes , acusados de usurpar ilegalmente una vivienda en construcción ubicada en el barrio Virgen de Luján. El procedimiento se inició tras el alerta de un vecino que observó a dos personas desconocidas ingresar a la vivienda deshabitada.

El propietario de la casa, un hombre de 37 años oriundo de Neuquén , radicó la denuncia por usurpación ilegítima del inmueble, luego de ser alertado por su vecino, sobre la presencia de dos hombres que habían ingresado a su propiedad. Al acercarse al lugar para constatar la situación, el dueño reconoció a dos sujetos en el interior, aunque decidió no confrontarlos para no generar un enfrentamiento y garantizar su seguridad.

Con esa información, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona y lograron identificar a dos hombres en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y San Cayetano , a pocas cuadras del domicilio denunciado. Durante el control, ambos no pudieron acreditar su identidad.

Ante esa situación, los sospechosos fueron trasladados a la unidad policial para su correcta identificación. En el transcurso de las diligencias, uno de ellos fue señalado como presuntamente involucrado de manera directa en el hecho denunciado por el propietario.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 8, que dispuso la detención de los dos demorados mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron medidas para esclarecer las circunstancias del episodio.

Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar responsabilidades y establecer si existieron otros intentos de ocupación en la zona. No se descartó la adopción de nuevas medidas procesales en función del avance del expediente.