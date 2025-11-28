Incendio fatal en el San Lorenzo: una de las víctimas murió tras ser quemada viva

Fue acusado de iniciar incendio que provocó dos muertes. Chávez fue imputado por homicidio agravado por alevosía y quedó detenido en prisión preventiva.

El Ministerio Público Fiscal imputó al hombre señalado como responsable del incendio en que provocó la muerte de dos personas en el barrio San Lorenzo el pasado 17 de noviembre. Durante la audiencia, la jueza de Garantías dispuso su prisión preventiva , medida que se extenderá durante toda la investigación. Una de las víctimas no presentaba signos de defensa , por lo que se asume que fue prendido fuego vivo .

Este viernes se realizó la audiencia de formulación de cargos y se lo acusó por el delito de homicidio agravado por alevosía , mediante la utilización de un medio idóneo para generar un peligro común y procurar la impunidad propia y de un tercero, siendo responsable a título de autor.

De acuerdo con la teoría del caso, el episodio se desarrolló pasadas las 17 en una vivienda ubicada en la calle Río Gallegos 174 donde vivían las dos víctimas fatales, Juan Aníbal Seferino Cuerda apodado “El Aníbal” y Pablo Franco Davies apodado “gamuza” .

Dentro del inmueble también se encontraban un hombre y una mujer, quienes lograron salir por sus propios medios. Según la teoría del fiscal, el lugar era utilizado como hospedaje transitorio de personas en situación de calle y con consumo problemático de sustancias. En ese contexto, la Fiscalía reconstruyó la secuencia previa al ataque.

ECP CRIMEN BARRIO SAN LORENZO (31) Alejandro Vega fue acusado como cómplice. Estefania Petrella

El imputado ingresó con la intención de darle muerte a Cuerda

El representante del Ministerio Público indicó que el imputado habría ingresado a la vivienda con la clara intencionalidad de darle muerte a Cuerda, quien dormía en un sector de la cocina. El hombre planeaba la utilización de un producto combustible para darle muerte a Aníbal.

El fuego comenzó en la zona del living-comedor, cerca de la puerta del patio delantero, y se expandió rápidamente hacia la cocina y otras áreas de la vivienda, creando un peligro para todos los que estaban allí.

Incendio Barrio San Lorenzo 4 Personal de Bomberos apagó el incendio en la casa del barrio San Lorenzo, donde murieron dos hombres. Guillermo Uribe

Una de las víctimas murió tras ser prendida fuego viva

El cuerpo de Cuerda no presentaba lesiones defensivas ni signos de defensa combatible con una resistencia, por lo que la Fiscalía interpreta que fue prendido fuego vivo mientras dormía. Davies, en cambio, intentó detener el ataque pero recibió once heridas punzocortantes en varias partes del cuerpo.

Una vez reducida su resistencia y con el objetivo de procurar su impunidad, el agresor lo habría rociado con combustible antes de huir. Davies sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo e inhaló monóxido de carbono, lesiones que derivaron en su muerte horas más tarde en el hospital local.

Tras iniciar el incendio de manera intencional, el imputado abandonó el lugar a bordo de un Peugeot 208, según los registros mencionados por la Fiscalía. La acusación pidió la prisión preventiva al advertir riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación.

El responsable quedó detenido

La defensa particular del imputado no presentó oposición al hecho relatado ni a los cargos, aunque solicitó el acceso a la totalidad del material probatorio, entre ellos a las grabaciones de las cámaras de seguridad.

ECP CRIMEN BARRIO SAN LORENZO (3) Alejandro Vega es el otro apresado por el crimen del incendio que provocó la muerte de dos personas. Estefania Petrella

La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo que dura la investigación.

El imputado se encontraba prófugo y se entregó el miércoles 26 de noviembre en una comisaría de Cinco Saltos acompañado de su abogada. Otra persona se encuentra en prisión preventiva tras ser acusado de partícipe necesario.