Imputaron y quedó detenido en prisión preventiva por el intento de asesinato de su ex cuñado

Ocurrió el último martes en plena vía pública de Balsa Las Perlas. El acusado, que tiene antecedentes, atacó a golpes y puñaladas al ex de su hermana, quien lo denunció.

José Luis Alfaro fue imputado por el ataque a golpes y puñaladas de su ex cuñado. Quedó en prisión preventiva por cuatro meses.

El hombre detenido en Balsa Las Perlas por atacar a golpes y puñaladas en la plena vía pública a su ex cuñado fue imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa” y quedó en prisión preventiva por el término de cuatro meses.

La medida la requirió el fiscal Diego Vázquez y fue avalada por el juez Juan Puntel en la audiencia desarrollada durante la mañana de este jueves en los tribunales cipoleños .

Mientras que la defensa oficial, representada por Rodrigo Martínez y la Adjunta Alfonsina Stular se opuso a la detención y pidió que el acusado permaneciera en libertad con el monitoreo de una tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento a las víctimas, entre ellas su propia hermana y ex pareja del herido, quien hizo la denuncia por la agresión.

Vázquez indicó que, en base a las evidencias reunidas en el inicio de la investigación, el hecho se registró el último martes alrededor de las 18 en inmediaciones de la esquina de avenida Las Perlas y la calle Che Guevara, frente a un minimercado.

Audiencia apuñalado Las Perlas 3

Según describió, en ese lugar José Luis Alfaro, de 33 años y con antecedentes penales, se cruzó con Gabriel Figueroa, ex pareja con su hermana, Jimena Alfaro.

Por causas que no se mencionaron, ambos hombres comenzaron una discusión que se fue exasperando con una andanada de golpes que Alfaro descargó contra Figueroa, quien luego extrajo un cuchillo tipo tramontina, con el que le aplicó varios puntazos al cuerpo. Uno fue el más grave, ya que le afectó la zona del cuello.

El hecho fue advertido por Jimena y otra persona, quienes corrieron para frenar el altercado. Incluso el fiscal precisó que la mujer hasta le arrojó una piedra a su propio hermano, quien le contestó con una amenaza: “la próxima te mato”.

El lesionado fue trasladado por los testigos hasta la sala sanitaria de Las Perlas, desde donde lo trasladaron en código rojo, ante lo delicado del cuadro, a un hospital de Neuquén, donde los profesionales lograron estabilizarlo.

Alfaro, en tanto, se retiró del lugar del incidente. Casi dos horas después la policía lo detuvo en la costa del río Limay, sin oponer resistencia, se destacó.

Audiencia apuñalado Las Perlas 2

Vázquez mencionó que entre las pruebas cuentan con la denuncia que presentó la hermana del acusado, el testimonio de vecinos y de los policías que participaron en el operativo y además recabaron imágenes de las cámaras de seguridad del comercio frente a donde se produjo el ataque.

En Fiscal también anticipó que de ir a juicio y recibir una sanción será de cumplimiento efectivo dados los antecedentes que posee el sospechoso.

Para la defensa, el acusado fue la víctima

Los defensores expresaron que tenía otra teoría del hecho, en la que Alfaro fue víctima del ataque de Figueroa. Sostuvieron que no compartían la calificación impuesta, debido a que entendían que no tuvo intención homicida. Martínez indicó que se trata de “una cuestión de interpretación” y que la Fiscalía deberá acreditar el propósito de matar.

ambulancias Balsa Las Perlas El lesionado fue trasladado por los testigos hasta la sala sanitaria de Las Perlas, donde lo trasladaron en código rojo.

También rechazaron el pedido de prisión preventiva reclamada por el Fiscal, que argumentó que en libertad podría interferir en la investigación dado que puede influir en los testigos, que viven cerca.

La defensa pidió que le colocaran una tobillera electrónica para monitorearlo y que le impusieran una prohibición de acercamiento de 500 metros. No obstante, el juez Puntel desestimó el requerimiento y dictó la formulación de cargos por la prisión preventiva por el término de cuatro meses, la que deberá cumplir en un Establecimiento Penal.

No quiere estar cerca del asesino del hermano

En este aspecto, los defensores pidieron que no lo alojen en el 5 de Cipolletti, dado que allí se encuentra Matías Martín Hoingo, quien cumple una condena de 12 años por haber asesinado a Sandro Alfaro, hermano de José Luis, quien además estuvo preso en ese mismo lugar hasta hace pocos meses por motivos no detallados.

Alfaro dijo que durante la estadía en esa prisión había sufrido inconvenientes con el asesino de su hermano, y que prefería ir a otra cárcel para no tener problemas. En 2018 José Luis también había sido sentenciado a 5 años y 6 meses por una sumatoria de causas tampoco descriptas.