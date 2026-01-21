Disputa familiar terminó con un hombre herido a cuchillazos y un detenido

El hecho ocurrió en un sector del antiguo acceso al poblado cipoleño. Trascendió que vecinos intervinieron para frenar el ataque. La policía detuvo al supuesto autor de la agresión.

Policías de la Subcomisaría de Las Perlas colaboraron para trasladar el herido a Neuquén. Luego junto a la Brigada Rural lograron detener al supuesto autor del ataque.

Un joven de 27 años fue atacado a golpes y puñaladas en Balsa Las Perlas . Uno de los puntazos le dio en el cuello, por lo que tuvo que ser trasladado en código rojo a un hospital de Neuquén, donde se encontraba internado . Si bien en principio se evaluó que el cuadro era de máxima gravedad, los profesionales médicos lograron estabilizarlo y su estado de salud se encontraba estable.

Otro sujeto, que cuenta con antecedentes policiales, fue detenido por el hecho. Ambos hombres tendrían una relación familiar -serían cuñados- y el episodio se habría desencadenado por un reclamo que tendría carácter económico.

El ataque se produjo el último martes, alrededor de las 18 horas, en inmediaciones de un camping situado entre las calles Ernesto Che Guevara y Las Perlas , en el antiguo acceso al poblado y a escasas cuadras de donde se encuentra en exhibición la añosa balsa que se utilizaba para cruzar el río Limay.

Vecinos colaboraron para frenar el ataque

De acuerdo a lo que trascendió, el incidente generó una enorme convulsión entre los vecinos dado que tuvieron que intervenir otras personas para frenar los cuchillazos.

Una versión indica que el agresor se encontró con la víctima a quien luego de hacerle recriminaciones, le descargó una andanada de golpes, para luego extraer de entre sus ropas un cuchillo de cocina tipo tramontina, con el que le descargó varias estocadas a distintas partes del cuerpo. Una le afectó la parte del cuello.

Un hombre y una mujer que se encontraban en el sector -que también tendrían vinculación de parentesco- tuvieron que intervenir para frenar al agresor, quien luego se retiró del lugar.

El comisario Luis Balboa, hasta el martes jefe de la Comisaría 4ta de Cipolletti, informó que intervinieron en el caso a partir del testimonio de una persona que se presentó en la Subcomisaría 82 y contó lo que se había producido una gresca familiar y que había un hombre seriamente herido.

Las Perlas y Che Guevara

De inmediato una comisión de policías y una ambulancia fueron hasta el lugar, por lo que tras brindar las primeras atenciones al herido y considerar que su estado era delicado, pusieron en marcha un operativo bajo código rojo para trasladar al lesionado al hospital neuquino. Fue un procedimiento que al ingresar al territorio de la vecina provincia contó con la colaboración de esa fuerza policial para permitir que los vehículos del rescate pudieran avanzar evitando las demoras que ocasionaba el tránsito.

En tanto que personal de la dependencia policial del paraje cipoleño junto con la Brigada Rural de la policía rionegrina iniciaron averiguaciones para atrapar al autor del ataque. La pesquisa consistió en recabar distintos testimonio y otras evidencias, lo que permitió detener al sospechoso, quien fue trasladado a la Cipolletti y alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 4ta.

El caso está siendo investigado por el fiscal de turno, Diego Vázquez y la adjunta Yesica Montenegro. Está previsto que este jueves se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos. La posible calificación gira entre “Homicidio en grado de tentativa” y “lesiones graves”. Balboa destacó que el hombre cuenta con antecedentes por otros hechos violentos.