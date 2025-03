Fuertísimo choque en Ruta 22: conductor borracho se estrelló contra un semáforo

Tras recibir el aviso de los efectivos de Comisaría Séptima, los pares de Tránsito se acercaron hasta el lugar, donde se encontraron con el único protagonista, un auto Volkswagen Polo color naranja estrellado contra el semáforo, aunque sus pasajeros ya habían sido trasladados al hospital local por prevención; el conductor de 35 años y su pareja de 29.

Con el avance de las diligencias y pericias en la escena, se determinó que el auto circulaba con dirección oeste, y los pasajeros -quienes estaban lúcidos al momento de ser asistidos- habían referido que regresaban de un cumpleaños familiar en Neuquén a su domicilio en Villa El Chocón.

Choque en Plottier contra un semaforo.mp4

Poco después, se envió a efectivos a chequear el estado de salud de las personas al hospital, donde indicaron que afortunadamente ninguno había sufrido lesiones y solo se encontraban algo nerviosos por el hecho protagonizado. Tras verificar que se encontraban bien, el personal los entrevistó y luego sometió al alcotest al conductor, quien arrojó un resultado positivo de 1,42 gramos por litro de sangre.

En tanto, la documentación personal y del vehículo se encontraba en regla. No obstante, la alcoholemia positiva sumado a que no hubo otros autos involucrados en el siniestro, dejaron en evidencia que el conductor perdió el control del auto por la influencia del alcohol.

Por todo esto, se le labró la multa correspondiente al conductor y se le secuestró el auto, el cual quedó a disposición del Tribunal de Faltas de Plottier.

Otro dato que aportó Muñoz a LMN es que el hombre es un gendarme que se encontraba de franco al momento del accidente.

Conductor borracho atropelló a una mujer a metros de la Ruta 7

El jueves por la mañana, un conductor borracho atropelló con su camioneta a una mujer que caminaba junto a una amiga por la calle colectora de la Ruta 7, en Centenario. Luego de herirla, se dio a la fuga y la Policía lo encontró, insólitamente, durmiendo entre las chacras.

Según consignó Centenario Digital, el hecho ocurrió el jueves por la mañana, mientras dos vecinas de la localidad caminaban por la colectora de tierra, a pocos metros de la Calle 4, cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux comienza a acercarse a ellas de frente.

Extrañamente, el hombre parece no haberlas visto o perdido el control del vehículo. Lo cierto es que, por motivos que se desconocen, el conductor encaró a las mujeres con la camioneta y ellas se vieron obligadas a saltar para esquivarlo y no ser atropelladas. No obstante, no alcanzaron a ser más rápidas que el vehículo y una de ellas cayó al suelo cuando la camioneta pasaba junto a ella. En ese instante, una de las ruedas de la Hilux pasó sobre la pierna de la mujer y la lesionó.

accidente camioneta mujer (1).jpg Gentileza Centenario Digital

Lejos de detenerse, el conductor continuó su camino hacia una zona de chacras cercana y las mujeres lo perdieron de vista.

Los familiares que arribaron trasladaron a la víctima de urgencia al Hospital Natalio Burd, donde afortunadamente se comprobó que la mujer estaba milagrosamente fuera de peligro, sufriendo solo traumatismos menores en pierna, tobillo y pie.

En tanto, la Policía arribó a la escena, dialogó con la testigo de lo ocurrido y con la información sobre la camioneta y el conductor, salieron a recorrer el sector en busca del hombre.

De manera insólita, lo hallaron a pocos metros de allí, a bordo aún de su camioneta y durmiendo dentro de ella. Personal policial de la División Tránsito Villa Obrera, quien lo sometió al test de alcoholemia, constató un resultado positivo de 1,79 gramos de alcohol en sangre.