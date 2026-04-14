Fue a notificarlo la Policía y terminó detenido por amenazas y portación de arma

El procedimiento se realizó en Cipolletti. El hombre está acusado de amenazas agravadas, violación de domicilio y otros delitos en contexto de género.

El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 45° de Cipolletti. Foto: Archivo.

Un hombre fue detenido este lunes por la mañana en Cipolletti , en el marco de una causa por portación de arma de fuego , amenazas agravadas, violación de domicilio y daños , todo en contexto de género.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 11:30, cuando personal de la Comisaría 45º se presentó en un domicilio para cumplir con una orden judicial.

Según se informó, la detención fue dispuesta por la fiscal de turno, en una causa que acumula múltiples acusaciones .

Entre los cargos figuran: Portación de arma de fuego, amenazas agravadas, violación de domicilio y daños. Todos los hechos están enmarcados en un contexto de violencia de género.

El momento de la detención

Al llegar al lugar, los efectivos fueron atendidos por el propio sospechoso.

En ese momento, se le notificaron las directivas judiciales y, posteriormente, se concretó su detención y traslado a la unidad policial.

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Quedó a disposición de la Justicia

Tras el operativo, el hombre quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.

Prófuga de la Justicia chilena con alerta roja de Interpol fue atrapada en Cipolletti

Una mujer con pedido de captura internacional y prófuga de la Justicia de Chile fue detenida en Cipolletti tras un intenso operativo de la Policía Federal Argentina.

Se trata de Gabriela del Carmen Villegas Acuña, sobre quien pesaba una Notificación Roja de Interpol, acusada de delitos de extrema gravedad como secuestro, abuso sexual y tenencia ilegal de armas de fuego.

El procedimiento se realizó en el sector de Los Olmos, un asentamiento cercano al barrio Labraña, donde los investigadores lograron ubicarla luego de una serie de tareas de inteligencia.

Estaba prófuga y la rastrearon durante semanas

La búsqueda comenzó el pasado 19 de marzo, cuando la mujer fue declarada en rebeldía al no ser encontrada en el domicilio donde cumplía arresto domiciliario.

A partir de ese momento, efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Neuquén, con base en Allen, desplegaron un trabajo minucioso que incluyó seguimientos, vigilancia encubierta y análisis de su entorno.

Con la información reunida, los agentes lograron ubicarla y concretar la detención sin incidentes.

Fuentes de la fuerza indicaron que el trabajo fue clave para dar con la mujer, que se mantenía oculta mientras era buscada a nivel internacional. Tras su captura, Villegas Acuña fue trasladada a la sede de la Policía Federal en General Roca, donde quedó a disposición de la Justicia Federal.

Ahora, deberá enfrentar el proceso de extradición para ser enviada a Chile, donde la esperan graves cargos.