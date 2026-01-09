En dos reconocidos barrios de Cipolletti hallaron vehículos con pedido de secuestro de Santa Fe y Neuquén

Dos procedimientos policiales desarrollados en las últimas horas en Cipolletti terminaron con resultados positivos: el secuestro y posterior recupero de dos vehículos que registraban pedidos judiciales vigentes, uno requerido por la Policía de Santa Fe y otro por la fuerza de seguridad de Neuquén .

El primero de los hechos se produjo durante la tarde del jueves, cuando personal del Destacamento 114° del barrio Manzanar fue alertado por el sistema de cámaras del 911. A partir del monitoreo en tiempo real y del uso de lectores de patentes LPR (License Plate Recognition) con tecnología de Inteligencia Artificial, se detectó la circulación de un vehículo que presentaba pedido de secuestro .

La identificación se realizó sobre calle Estado de Israel, casi en la intersección con la Ruta Nacional 22, uno de los corredores más transitados de la ciudad. Tras recibir la alerta, una comisión policial se dirigió de inmediato al lugar y procedió a identificar el rodado. Al verificar los datos, se confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo emitido por la Policía de la provincia de Santa Fe .

La justicia de Santa Fe presentaba un pedido activo de secuestro de un vehículo que fue recuperado en Cipolletti.

Frente a esta situación, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, allí la fiscal de turno dispuso el inicio de un legajo judicial por el delito de encubrimiento, además del secuestro del automóvil y la imputación de la persona que se encontraba ocupando el vehículo al momento del control.

Nuevamente se destacó la importancia del sistema de cámaras inteligentes y de los lectores automáticos de patentes, que permiten detectar en tiempo real vehículos con requerimientos judiciales, incluso cuando circulan sin levantar sospechas a simple vista.

secuestro camioneta cipo con pedido nqn El Jeep había sido robado en Neuquén y tendía pedido de secuestro activo. Fue recuperado y entregado a sus propietarios. Gentileza

Luces encendidas y abandonado en la calle, otro recupero

El segundo procedimiento tuvo lugar en otra zona de Cipolletti y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 4°. El operativo se inició a partir de la presencia de un vehículo, Jeep Compass gris, con las luces encendidas y en aparente estado de abandono sobre calle Rodolfo Walsh, entre Maipú y Córdoba. Ante la situación, efectivos policiales acudieron al lugar y realizaron la verificación del rodado a través del sistema nacional, con apoyo del comando radioeléctrico.

La consulta arrojó como resultado que el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría 1° de la ciudad de Neuquén, según información aportada por el Departamento de Sustracción de Automotores de esa ciudad.

Inmediatamente se dio aviso a la fiscalía de turno, que ordenó las diligencias correspondientes, incluyendo la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias de rigor.

Una vez cumplidos los pasos procesales y confirmada la situación legal del rodado, se dispuso la entrega del vehículo a su propietario, quien había denunciado el robo con anterioridad en la vecina localidad. Desde la Policía de Río Negro remarcaron que este tipo de procedimientos permiten no solo recuperar vehículos sustraídos, sino también fortalecer el trabajo coordinado entre fuerzas de distintas jurisdicciones.