Polémica entre el Municipio y tacheros por los malabaristas

Un fuerte contrapunto ha surgido entre el Municipio y la Asociación Civil de Titulares de Taxis y Afines por diferentes reclamos planteados por la organización de los tacheros. El director de Fiscalización, Diego Rebossio, sostuvo que a él, personalmente, no le ha llegado todavía ningún planteo por los riesgos al tránsito que podrían ocasionar en las bocacalles los malabaristas, ni tampoco sobre la necesidad de controlar las bicicletas con motor ni el pedido de apertura de otra calle para acceder a la terminal de ómnibus.

Por el contrario, el dirigente de la Acctya, Rubén Galván, redobló la apuesta y dijo que hace tiempo que la comuna está al tanto y no da respuesta a una lista de por lo menos 14 reclamos de solución, entre los que figuran los mencionados.

Rebossio dijo que lo único en que se ha avanzado y ya está listo para su tratamiento por el Concejo Deliberante es en la modificación de la ordenanza en que se contemplará el nuevo sistema para calcular los incrementos de la tarifa de los taxis. En todo lo demás que pueda plantear la Asociación, está dispuesto a escuchar e intervenir, pero antes quiere conocer de qué se trata. “No tenemos ningún inconveniente en analizar sus requerimientos, pero una vez que podamos acceder a ellos”.

Por su lado, Galván fue categórico en cuanto a que la Acttya y los taxistas en general vienen hace largo tiempo formulando distintos planteos al Ejecutivo municipal, sin tener ninguna respuesta hasta ahora. Entre ellos, los que han saltado ahora a la polémica.

Más aún, el referente cuestionó directamente a las autoridades comunales por no actuar para evitar que taxistas y remiseros de Neuquén vengan a Cipolletti a levantar pasajeros, en particular, pero no solamente al casino local. Por el contrario, los tacheros cipoleños tienen vedado por completo cualquier tipo de trabajo en la vecina capital y, por caso, no pueden ni siquiera ir a buscar clientes al aeropuerto neuquino.

Pero algo que lamentó profundamente el dirigente es el hecho de que el Municipio haya concluido modificaciones en la ordenanza sectorial, sobre todo dirigidas a cambiar el esquema de las alzas de tarifas, sin haberlas consensuado con los titulares de licencias ni con otros sectores de la actividad.

“No sabemos qué es lo que han hecho ni que saldrá de todo esto porque no nos han convocado”, enfatizó y dijo que hace tiempo la Acctya está esperando una convocatoria de Rebossio para tratar los diversos temas que están pendientes, sin que se sepa por qué el funcionario no lo hace.

No hay controles de taxis truchos ni definiciones por los lomos de burro

Vienen de afuera por pasaje

En la Acctya están molestos por la falta de respuestas del Municipio a sus distintos planteos. Así, hay gran indignación por la actividad sin control que desarrollan taxistas neuquinos en Cipolletti.

Reductores

El Ejecutivo comunal tampoco resolvió los pedidos para quitar algunos reductores de velocidad, en particular los de plástico, por sus dimensiones y por el presunto riesgo vial que ocasionan.