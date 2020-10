Piden abrir los comercios para el Día de la Madre

Si bien la última resolución que emitió el Municipio habilitó la apertura de varios comercios, el día domingo, el permiso no alcanza a todos los rubros ni incluye al Día de la Madre porque tiene vigencia hasta las 24 horas del 14 de octubre, inclusive. Es decir que tampoco se sabe si, por ejemplo, panaderías, rotiserías, pizzerías, casas de comida, parrillas, confiterías, restaurantes y carritos podrán sostener su apertura los domingos, hasta las 15, en adelante.

Para el titular de la CIC, José Luis Bunter, "no es caprichoso" pedirle al Ejecutivo que considere esta posibilidad, teniendo en cuenta que se acerca una las fechas más especiales del calendario y que mayores expectativas genera a los comerciantes. Sobre todo, en este contexto de pandemia por coronavirus que puso en jaque la economía de muchas pymes.

Comercios consultados por LMCipolletti de los rubros marroquinaría, tiendas de ropa y gastronómicos advirtieron con preocupación que septiembre fue un mes malísimo para las ventas. "Fue fin de mes todos los días", comentó Luca, de la pizzería El Tano. Incluso, octubre todavía no genera fuertes expectativas. En Reyi, un local que vende accesorios sobre Yrigoyen al 800, comentaron que por ahora no se nota que la gente haya cobrado. Y las voces que expresan desazón e incertidumbre por la realidad económica que se vive, se multiplican a medida que pasan el tiempo y no se observan políticas fuertes de reactivación que ayuden a las pymes.

Bunter consideró que si no se habilita la apertura de comercios, el domingo 17 de octubre (Día de la Madre), puede ser que mucha gente se acumule los días previos . "Necesitamos tener la posibilidad de distribuir la demanda y aprovechar esa oportunidad para generar una cuantas ventas más", manifestó.

Llamó la atención, además, sobre la voluntad que expresaron algunos comerciantes que viven con mucha impotencia la crisis. "Manifestaron que igual van a generar una apertura porque la necesidad es terrible", agregó.

Salvando las distancias entre comerciantes que se sienten representados por la CIC y otros que no, muchos piensan que los comercios deberían poder trabajar todos los días de la semana porque no fueron un foco de contagio.

Bunter sostuvo que una eventual apertura el próximo 17 de octubre "no mueve mucho la aguja sanitaria, pero sí la aguja comercial" de los propietarios y los empleados que deseen trabajar y cobrar una jornada doble que compense en alguna medida sus sueldos diezmados. "Si el trabajador no quiere, que no trabaje, que genere la apertura los dueños del negocio; y el que quiera trabajar, que lo haga", resumió.

El planteo que elevarán desde la CIC al intendente Claudio Di Tella y la dirección municipal de Comercio no incluirá a las grandes superficies. "Esto es para los comercios de proximidad, los pequeños comercios", cerró.

Aún así habrá comercios que, más allá de lo que pida la CIC y resuelva la Muni, no abrirán porque creen que el 17 de octubre es un día de regocijo y descanso para estar con la madre. Para Reyi es así, y por eso expresaron: "Nosotros esperamos que la gente vaya el sábado o los días previos". En cambio, en la tienda de ropa de mujer Charm's, de calle España al 300, piensan lo contrario. "Estaría bueno que se pueda abrir para levantar las ventas. Todos nos vemos tocados por la pandemia y venimos mal", dijeron sus empleados.