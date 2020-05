Perlenses exigen el traspaso de propiedad de lotes

El dirigente vecinal Néstor Padilla cuestionó que, durante la administración del ex intendente Aníbal Tortoriello, no se haya podido avanzar prácticamente nada en lo relativo a la propiedad municipal de las tierras y, por tal motivo, no quieren que en el actual gobierno termine ocurriendo algo similar que demore el proceso.

