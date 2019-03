Tras un impasse de cuatro años -entre el 2000 y el 2004-, el proyecto no paró de crecer y sumar gente en sus tres encuentros semanales al aire libre, que se realizan los lunes, miércoles y viernes de 18 a 19 en el Parque Rosauer (ubicado en Blas Parera 487, Cipolletti).

"El objetivo del programa es que las personas en riesgo de tener un evento cardiovascular, hagan actividad física para bajar los factores de riesgos que son la diabetes, la hipertensión y las grasas. La idea es que suban el colesterol bueno, disminuyan el malo y también bajen de peso si lo precisan", explicó el profesor de educación física Tomás Cersosimo, quien desde 2006 se encuentra a cargo de la actividad junto a la kinesióloga Verónica Gavotti.

"Nosotros hacemos actividad aeróbica como caminar, y actividades de fortalecimiento muscular. Por el segmento de población que tenemos, también trabajamos mucho la movilidad articular y la flexibilidad", precisó Cersosimo.

"Mientras yo dio las clases, la kinesióloga lleva el control de algunas alumnas que por ahí están hipertensas, que no se sienten bien o que tienen alguna dolencia", agregó. Paso a Paso participó de la corrida de Cipolletti, con varios de los integrantes del programa.

Aunque la actividad no está destinada a una franja etaria en particular, por lo general participan adultos mayores. "La actividad es gratuita, siempre lo fue. Participan todas las personas que presenten factores de riesgos que comienzan a los 35 años. Pero no tenemos gente de esa edad, ni de 45 o 50 porque, por lo general, van a un gimnasio convencional", dijo antes de indicar que actualmente asisten al programa 60 alumnas que ya pasaron la barrera de los 60.

Actualmente las mujeres son las protagonistas de los encuentros dado que los hombres tienen más resistencia a sumarse. "Las mujeres son mucho más conscientes y hacen prevención porque tienen un concepto más amplio de la salud. En cambio el hombre hace rehabilitación cuando le pasa algo y es poco constante", sostuvo el director de "Paso a Paso".

"Estos 15 años han sido muy buenos, a la gente le ha resultado muy positivo. No es fácil mantener una actividad al aire libre durante tan tiempo", celebró el profesor. Y agregó: Hay gente que empezó hace unos años y que hoy a los 92 años hace actividad con el mismo nivel de intensidad de una persona de 65 que acaba de empezar. Así que la calidad de vida de esas personas, con actividad física, ha sido muy bueno", destacó.

De cara al futuro, Cersosimo manifestó: "La proyección es tratar de expandirnos a un mayor nivel de población. La idea es que más gente conozca el programa y venga, más allá del nivel socioeconómico".

"Hay mucha gente que no sabe que el "Paso a paso" es gratis o que cree que es una actividad de una clínica privada y que hay que pagar. Esto es un servicio que ofrece una empresa privada. Por eso la idea es que se promueva que es una actividad gratuita, guiada, controlada, permanente, que está en primavera, en invierno y en otoño y que se corta solo en vacaciones de invierno y verano. Además el staff es el mismo, no se cambia de profesor cada 15 días", remarcó.

"Estamos tratando de intensificar algunos controles como los de presión arterial o hacer los de sangre cada cuatro o seis meses para poder evaluar los beneficios de la actividad física en las alumnas y que ellas puedan ver que le bajaron los niveles de triglicéridos, colesterol, glucosa en sangre", contó Cersosimo. "La idea es que sea algo tangible para nosotros y para las alumnas", añadió.