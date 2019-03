Gere, el pibe de barrio que ganó La Corrida

Antes de empezar a correr, jugaba al fútbol, como muchos chicos. Pero su padrino Manuel Villanueva, quien lo entrenaba en Juventud, notó que tenía condiciones para ser atleta. “Me dijo que tenía físico para correr y no para jugar a la pelota. Un día me llevó a entrenar al Parque Norte y no paré más”, contó a LM Cipolletti.