Ayala fue el mejor y ahora La Corrida habla guaraní

Con una temperatura de 25 grados, sin viento y con un gran marco de público, la partida del pelotón se dio con suma puntualidad a las 21, a pesar de que el grueso de la prueba familiar demoró más de lo esperado en cruzar la meta.

Todo se dio a pedir del brasileño desde el principio, ya que a fuerza de un gran ritmo encaró el desafío dispuesto a volver a estampar su huella. En los planes de su entrenador no estaba esta visita al Valle de Río Negro como parte de su preparación.

A la luz de los hechos, el deportista deberá reconocer el conocimiento del profesional porque, al promediar el segundo y último giro, el número 7 sintió un pinchazo en la parte posterior de la pierna izquierda y dijo basta.

Premio para Ayala, que nunca perdió la fe ni bajó los brazos, aun cuando su rival se mostraba cortado, como en otro nivel respecto del gran pelotón que volvió a confirmar el evento de la ciudad.

Tras la lesión del recordman del trazado local, Ayala tomó la punta y no la abandonó más, acelerando el tranco y pasando por segunda vez en la zona del parque Eric Rosauer, consciente de que era su noche. Y así fue, ya que no sólo se quedó con La Corrida, sino que también batió el record paraguayo en la distancia de 10 kilómetros, que era de 29m 40s y desde anoche pasó a ser de 28m 55s.

cipo-p07-rosa-godoy-la-corrida.jpg

Godoy otra vez

Entre las damas, Godoy volvió a ganar casi sin oposición. La cordobesa, quien partió como la gran candidata, lo ratificó en competencia y clavó los cronómetros en 34 minutos y 2 segundos para volver a festejar en las calles cipoleñas.

La escoltó la brasileña Jenifer dos Nacimiento Silva, a 41 segundos de distancia, y completó el podio Karina Fuentealba.

Por el lado de los cipoleños, hubo otra gran actuación de Antonio Ruiz, quien bajó la barrera de los 32 minutos y se metió en el top ten de la general. El top 5 de atletas locales lo completaron Facundo Puentes, Manuel Elena, Juan Manuel Graña y Sergio Paneiva.

Martina Escudero, por su parte, fue la mejor de la ciudad en el cuadro femenino clavando el cronómetro de 38m 52s, para despedir otra gran noche del atletismo internacional en su paso por la ciudad.

cipo-p07-ayala-la-corrida.jpg

--> Ayala: “Iba conforme y confié en eso”

Extenuado, con una carga muscular en el posterior de la pierna derecha terminó el ganador de la 34ª Corrida Ciudad de Cipolletti sobre calle Pacheco.

Bajo una carpa de masajes, el guaraní intentó recuperarse de un esfuerzo que, más allá de lo físico, tuvo mucho de mental.

“Mi mayor virtud fue no irme nunca de la carrera cuando Chaves me sacó tanta ventaja. Iba conforme con mi ritmo, y creí en eso”, expresó el nuevo integrante del hall de la fama cipoleño.

En el mismo sentido se expresó Rosa Godoy, la mejor de las damas, quien dominó la carrera de principio a fin, a pesar de haber arribado a la Patagonia falta de confianza por lo hecho la semana pasada en otra presentación. Los cipoleños, con su aliento, la ayudaron a llegar a la meta. “La gente me conoce y me alienta. Me gritaban tanto que en un momento pensé que la brasilera (Jenifer Dos Nacimiento Silva) estaba más cerca”.

Para la atleta, el alto nivel de la competencia mejora el rendimiento de todos los participantes. “Cipolletti tiene esto, del gran nivel de atletas que reúne. Sólo así se pueden aspirar a hacer estas marcas”, expresó la portadora del número 50 que conservará para el 2020.

Es que Godoy no venía contenta con lo hecho últimamente y en esta ciudad algo cambió. “Esta la noche espectacular para correr. Inmejorable, este circuito invita a ir muy fuerte”, concluyó.

Todos juntos partieron después de la premiación a buscar la cena que concluyera el día, imaginando el regenerativo del domingo por las calles cipoleños antes del regreso a casa.