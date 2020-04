La magistrada recomendó el uso de las comunicaciones digitales y redes sociales como una opción al alcance de la mano para que los niños puedan mantener el contacto con el progenitor con quien no convivan.

"Muchas veces consideramos inadecuado el uso de internet por parte de los chicos porque suele desconectarlos del grupo familiar, y bregamos para que ese uso sea supervisado por un adulto, pero en estos tiempos de aislamiento es una herramienta que nos acerca. Es importante que el papá o la mamá que permanece en su hogar con los niños y niñas promueva la comunicación con el progenitor que está lejos”, afirmó la jueza.

Respecto de los Decretos Nacionales y la Resolución del Ministerio de Desarrollo de la Nación, Palacios explicó que existen tres casos puntuales a modo de excepción para permitir el traslado de los chicos en la vía pública:

1- Si el niño al momento de decretarse la cuarentena obligatoria estaba en un domicilio que no era su centro de vida o que no era el más adecuado para pasar el aislamiento, se puede realizar el traslado hasta su domicilio una sola vez.

2- Si el niño permanece con el padre o la madre y el adulto tiene que salir a trabajar porque realiza alguna de las actividades exceptuadas como trabajador del sistema de salud o policía. En ese caso también hay autorización para realizar el traslado.

3- Si el niño está con su papá o su mamá pero alguno se enfermó o es grupo de riesgo, también puede ser trasladado a la casa del progenitor con el que no convive.

“El criterio siempre es que el niño permanezca durante esta cuarentena en su centro de vida. El concepto de centro de vida significa que es el lugar donde pasa la mayor parte del tiempo”, indicó la jueza.

También apeló a la paciencia de los padres y recordó que lo que estamos viviendo es un momento de excepción.

“Seguramente el sistema de comunicación no se va a cumplir como quedó establecido antes de la cuarentena pero es en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, para preservar su salud. Por eso es preciso que las madres y padres tengan mucha paciencia; no sirve de nada alimentar el conflicto ahora. Deben pensar en el interés superior de sus hijos. Después vamos a revisar cada una de las situaciones particulares y buscaremos compensar el tiempo que no pudieron pasar junto”, expresó.

Además, indicó que el padre o madre con quien viva el niño, tiene la obligación de favorecer el contacto con el otro progenitor. “Aprovechemos la tecnología, promovamos el contacto aunque sea virtual”, señaló.

