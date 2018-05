Para Weretilneck, no se puede borrar el tarifazo

El mandatario consideró que se viven “momentos políticos de contradicciones”, pero recordó que “todo lo que es el marco tarifario del país se discutió en audiencias públicas, tal como lo ordenó la Corte Suprema”.

“Discutimos (luego de las audiencias) el nuevo consenso fiscal, donde las provincias y la Nación acordamos las cuestiones fiscales para los próximos seis años. No podemos estar cambiando las cosas cada tres o cuatro meses de acuerdo al humor. Todos sabíamos que íbamos a tener un aumento tarifario, que estaba reflejado en el presupuesto y que el IVA iba a quedar así hasta el 2022. No se puede cambiar todo esto ahora. Si no, dejemos que la coyuntura nos vaya llevando de un momento a otro”, manifestó.

Finalmente, el gobernador entendió que “los incrementos deben ser más moderados para que no impacten tanto en el bolsillo de la gente”. Y agregó: “El gobierno nacional debe hacer que el impacto tarifario no afecte gravemente a la economía familiar y a las actividades económicas. Todos sabemos que hay que salir de 10 años de congelamiento tarifario, pero no en forma traumática”.