Para Unter, la vuelta a clases presenciales es "inviable"

"En otras seccionales entendían que no debíamos trabajar en este protocolo porque el Gobierno podía entender que se iba a volver a la presencialidad (...) Sin embargo, vemos los partes diarios de Salud en los que los casos de Covid-19 van en aumento y los hospitales no tienen lugar. No es el momento de pensar en una vuelta a clases. Además, ya estamos finalizando el mes de octubre, no tiene sentido arriesgaron cuando la situación epidemiológica está cada vez peor", expresó.

Por su parte, Inostroza remarcó que en las pocas provincias en las que se pudo pensar en volver a clases de manera presencial fue porque eran lugares sin circulación de Covid-19, un contexto que no se da en Río Negro. "Nosotros no tenemos ciudades con estas características. Hay parajes que no tienen circulación, sí, pero la cuestión es que los docentes vienen de otras partes en las que el virus circula, como General Roca, Los Menucos y Jacobacci", concluyó.

Cabe recordar que la semana pasada, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro anunció el inicio de la distribución de 1600 termómetros infrarrojos digitales a distancia y remarcó que los mismos serán destinados a su utilización en los establecimientos educativos "en un eventual regreso a clases presenciales".

Al respecto, desde Provincia mencionaron que, en un trabajo coordinado con los 15 Consejos Escolares, la cartera educativa complementó la entrega con insumos de limpieza, además de alcohol etílico, gel y jabón líquido con sus respectivos dispensadores. A ello le sumaron portarrollos con papel, toallas descartables para el secado de manos, bolsas de residuos y cestos de distintas medidas para sanitarios y aulas.

Asimismo, la provisión de elementos para la prevención del COVID-19 en escuelas con espacios seguros también incluyó barbijos tricapa, barbijos tapaboca y guantes descartables.

La entrega comenzó esta semana con los Consejos Escolares de El Bolsón, San Carlos de Bariloche, Ingeniero Jacobacci, Los Menucos y San Antonio. De acuerdo a esa diagramación, a principios de la próxima semana se hará lo propio para las escuelas del Alto Valle.