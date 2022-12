Para Tortoriello, la causa Techo Digno "es 100%" política

La causa Techo Digno, en la que es investigado por la administración de fondos públicos, no preocupa para nada a Aníbal Tortoriello, uno de los intendentes bajo la lupa de la Justicia. En diálogo con LM Cipolletti, el también empresario reconoció que para él se trata de una cuestión política.

“La causa Techo Digno (que data del 2015/2016) no perjudica en lo más mínimo mi candidatura, principalmente porque yo fui uno de los autores para que esto pase a la Justicia”, expresó el ex intendente, quien está en el ojo de la tormenta junto a otro ex jefe comunal, Abel Baratti, por presuntas irregularidades en el plan de viviendas Techo Digno (el programa se ejecutaba con los municipios como intermediarios, quienes certificaban el avance de obras, recibían los fondos y hacían los pagos).