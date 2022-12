Con la candidatura del ex intendente de Cipolletti asegurada de cara a los próximas elecciones a gobernador, María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y una de las caras visibles más importantes del PRO, desembarcó en la ciudad rionegrina para conocer un poco más de la misma.

María-Eugenia-Vidal-en-Cipolletti13.jpg Anahí Cárdena

“Como diputada nacional, represento a todos los argentinos. Y uno no puede representar lo que no conoce, lo que no escucha, lo que no recorre. Cuando era gobernadora de la provincia recorrí muchas veces los 135 municipios, y hoy siento que para hacer bien mi trabajo tengo que recorrer todo el país. Y no sólo las ciudades grandes, sino también las ciudades chiquitas. Ese interior profundo, que se siente abandonado, que no se siente reconocido”, comenzó diciendo Vidal.

Luego agregó: “Y trabajo para que en cada uno de esos lugares haya un equipo de Juntos por el Cambio sólido, que lo pueda representar. Las cosas no se resuelven desde Buenos Aires. Se necesita gente que conozca cada uno de los lugares y entienda lo que pasa. Es el caso de Aníbal, quien ya ha gobernado esta ciudad y ha demostrado con gestión lo que puede aportar. Entonces hay alternativas para los rionegrinos, quienes ya han dejado en claro que quieren dejar atrás al kirchnerismo”.

María-Eugenia-Vidal-en-Cipolletti12.jpg Anahí Cárdena

“Si los rionegrinos quieren una alternativa real al kirchnerismo, una alternativa que confronte con el modelo que el kirchnerismo propone, sin dobleces, está Juntos por el Cambio, no hay otra alternativa”, insistió la ex gobernadora de Buenos Aires.

María-Eugenia-Vidal-en-Cipolletti08.jpg Anahí Cárdena

A su turno, Tortoriello habló de su propia candidatura: “Haciendo un poco de honor a las palabras de María Eugenia, los rionegrinos saben que Juntos por el Cambio, ahora Cambia Río Negro, es la certeza de que se puede tener una provincia en marcha. Y el año pasado, cuando fui electo diputado nacional, fueron más de 200 mil votos los que nos posicionaron como una de las fuerzas políticas más importantes de la provincia. Y eso habla de la valorización que han tenido los rionegrinos de nuestra propuesta, de lo que es Juntos por el Cambio a nivel nacional y en nuestra querida provincia”, expresó el político y luego enumeró los graves problemas de Río Negro y que él está listo para enfrentar, como la enorme deuda pública y la tarea de normalizar pilares de la sociedad como la salud y la educación pública, como así también la seguridad.

María-Eugenia-Vidal-en-Cipolletti09.jpg Anahí Cárdena

El candidato del PRO se define entre un hombre y una mujer

Si bien las encuestas mostraban a Tortoriello como un claro ganador de cara a las elecciones comunales, el querer ir por la gobernación de la provincia despertó grandes gestos de cariño para con sus seguidores políticos. “El amor de los cipoleños a mí me conmueve día a día. Que me digan ‘¿Por qué te vas? Quédate acá’, es un gesto de afecto profundo, el cual disfruto. Pero también los cipoleños entienden que pudimos hacer cosas importantes en cuatro años acá, por lo que saben que con un buen equipo de trabajo podemos hacer lo mismo en la provincia”.

María-Eugenia-Vidal-en-Cipolletti05.jpg Anahí Cárdena

Respecto del candidato de Cambiemos para la intendencia, el líder del PRO manifestó que aún no está definido, pero todo se definirá entre dos nombres: el de un hombre y el de una mujer. “Acá en Cipolletti vamos a tener un buen candidato, una buena persona que va a poder gobernar la ciudad. Tenemos dos candidatos posibles. Una vez que lo tengamos definido, lo vamos a anunciar”, manifestó y luego añadió: “Lo único que puedo adelantar es que es un hombre y una mujer”.