"Voy a hacer lo mismo que voy a hacer en diciembre de 2015 cuando Scioli me vino a proponer ser candidata a diputada para darle fuerza a la lista" del Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires, arrancó la ex jefa de Estado en un descargo televisado en vivo a través de su plataforma oficial en Youtube.

"No voy a someter la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una candidata condenada", siguió.

Luego subió el tono de su discurso y con visible enfado tras la lectura de la condena del tribunal, le habló directamente a un importante empresario de medios periodísticos, a quien hace responsable de su complicada situación judicial, para hacer un anuncio anticipado que sorprendió a propios y ajenos.

"No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a ser candidata, no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca, jamás, ¿entiende?.No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora", reveló.

"Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a como me volví el 10 de dicmebre de 2015 a mi casa, la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero", remató, en alusión al expresidente Néstor Kirchner.

Para la jefa del peronismo, lo que la terminó condenando no fue "la ingenuidad teorizante del lawfare" -concepto con el que venía machacando sistemáticamente desde hace años y que ahora renuncia- sino por una "mafia judicial" y "Estado paralelo" que gobierna la Argentina.

CFK habla después de su condena

"Mafia y Estado paralelo. Eso es lo que hoy me condenó. Esta es la verdadera condena: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y electivos. Esto es lo que querían. Me van a poder meter presa el 10 de diciembre de 2023, siempre y cuando algún empresario, los "Caputos" de por vida, no se le ocurra financiar a otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que eso es lo que usted quiere: presa o muerta", cerró.

Según dijo Cristina Kirchner, el objetivo de la condena es "disciplinar a la dirigencia política de la Argentina. No a ellos, hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente".

"Me condenan porque condenan un modelo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan en la inhabilitación a ejercer cargos políticos electivos, cuando a todos los cargos que accedí fue a a través del voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. Esto es lo que están cobrando y por eso me inhabilitan", aseguró.

"Esto es lo que me están cobrando y por eso me habilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Que la cuenten como quieran", agregó.