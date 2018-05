Además, apuntó contra la justicia rionegrina porque los ladrones "entran y salen muy rápido", aunque destacó el trabajo en conjunto entre el Municipio y la policía para frenar estos hechos delictivos.

"La policía tiene una presencia importante en la calle, estamos trabajando muy bien con la Regional Quinta y otras unidades. Ha vuelto la onda de los motochorros, muchos de ellos son menores y por eso entran y salen de las dependencias. Cada tanto hay un mayor, pero la Justicia los está liberando de forma rápida. Habría que rever algunas cuestiones judiciales", aseguró el edil municipal en diálogo con LU19 La Voz del Comahue.

A su vez, señaló que quizá se trata de "la falta de materiales o personal" pero que, por su parte, la "disposición de la policía y la buena labor que están haciendo los inspectores de tránsito en la vía pública está ayudando en la prevención del delito".

"Si vamos a los números reales hay mucho personal pero hay mujeres de licencia por maternidad y otros con problemas con la ART. Lo que siempre digo es que la ciudad va creciendo y Cipolletti es diferente porque somos vecinos de Neuquén, por eso tenemos otro tipo de delincuencia mucho más avanzada y sofisticada. Ellos van copiando modalidades de Buenos Aires a Neuquén y después se traslada a Cipolletti", sentenció Mildenberg.

Por otra parte, afirmó que cuando la policía de Neuquén "hace un apriete", los delincuentes se trasladan a Cipolletti porque es la localidad más cerca para escapar.

Para el director de Seguridad Ciudadana, los barrios más preocupantes son Balsa Las Perlas y el Distrito Vecinal Noreste.

En cuanto a los dos intentos de secuestros en inmediaciones a la facultad, confirmó que mantuvieron una reunión el lunes con docentes y referentes del centro de estudiantes en el que se charlaron sobre las diferentes medidas de seguridad que ya fueron implementadas y las que están próximas a serlo.

Al respecto de la instalación de cámaras de vigilancia en el sector, aseguró que los estudiantes pidieron que no haya presencia policial o de cámaras porque "no creen en las instituciones y no quieren sentirse observados".

Sin embargo, la instalación de las mismas es inminente como también lo es la colocación de luminarias led entre las calles Irigoyen y Kennedy.

