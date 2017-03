Para Edersa, "pocos cortes"

Después de las olas de calor, los temporales y las lluvias de quejas por los cortes de suministro, la empresa Edersa hizo un balance del verano y destacó que “los índices de calidad de la distribución de energía en Río Negro no decayeron”.

El informe de la compañía fue publicado en los días previos a la resolución del EPRE respecto de las fallas que tuvieron a varios barrios durante más de un día sin energía, luego de un corte programado y de las fallas en la central Alto Valle. El titular del organismo, Néstor Pérez, anunció en Cipolletti que habrá sanciones y aseguró que la falta de inversiones provoca que la red salga de servicio ante complicaciones menores. La promesa de Pérez fue en línea con la opinión de los usuarios, que colaron las redes sociales de la compañía con denuncias de falta de suministro.

La distribuidora de energía, por su parte, hizo un balance muy diferente del verano a través de un comunicado oficial en el que expresó: “Fue un año realmente complejo porque el clima no dio tregua. Hubo temporales fuera de lo común de viento y lluvia, y olas de calor que no se vivían hace muchos años que pusieron en jaque a la región. Nuestro servicio estuvo muchas veces cerca del límite, pero la realidad es que los índices de calidad de la distribución se mantuvieron, no decayeron”.

Edersa sacó pecho por las obras realizadas y destacó un plan de poda de árboles para evitar interrupciones del servicio los días de viento. El análisis resulta llamativo porque en casi todas las jornadas con fuertes ráfagas hubo cortes. En todo caso, las fallas se resolvieron más rápido.

El gerente de operaciones de Edersa, Leonardo Iriarte, realizó una evaluación de los resultados obtenidos durante el 2016 y principios de 2017 y manifestó: “Las intensas olas de calor arreciaron, hubo temporales de vientos inusitados, y así y todo nos mantuvimos en los mismos índices de cortes que en los años anteriores, 2014 y 2015”.

“El crecimiento de la demanda durante los días de calor extremo fue de hasta un 30%. A eso se sumaron inesperados temporales de viento, lluvia y granizo en las áreas del Alto Valle y Valle Medio. Todo eso presionó sobre el servicio, pero conseguimos mantener los índices de calidad”, agregó Iriarte.

Cerrada la etapa de mayor consumo de energía, Edersa detalló las obras efectuadas, defendió sus inversiones y, de paso, reclamó el aumento de tarifa. Espera respuesta al pedido de un 70% de incremento. Ahora, resta ver si el EPRE está de acuerdo con la firma o con los usuarios.

$25 millones

El aumento de la inversión, comparando 2015 y 2016.

La compañía aseguró que el año pasado incrementó en $18 millones el presupuesto de las obras y en $7 millones el de poda.