Moria Casán llega a Netflix con una serie que rompe todo: el detalle que más sorprende

La vida de Moria Casán llega a Netflix con un giro inesperado y un elenco estelar que ya da que hablar.

La One tendrá su serie en la plataforma con un elenco que sorprende. Foto: Gentileza.

La serie sobre Moria Casán en Netflix ya empieza a generar expectativa , pero no solo por el nombre que lleva.

Lejos de una biografía tradicional, la propuesta apuesta a una reconstrucción distinta, más emocional y provocadora, que promete mostrar facetas poco conocidas de “la One”.

La ficción no seguirá una línea cronológica clásica . En cambio, construirá un relato fragmentado que une distintos momentos clave de su vida y su impacto cultural.

Incluso, la propia Moria tendrá un rol especial en la narrativa, posicionándose como una especie de “hilo conductor” de su propia historia.

Un elenco de peso para un desafío único

Para interpretar a la diva fueron elegidas tres figuras fuertes: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione.

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Cada una abordará distintas dimensiones del personaje, en un desafío actoral que ya fue definido como “fascinante” y “arriesgado”.

Qué dijo Moria sobre la serie

La propia protagonista celebró la elección del elenco y aseguró sentirse “honrada” por las actrices que la representarán. Además, expresó que ellas lograrán captar su sensibilidad y darle una nueva dimensión a su historia.

"Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Que mi hija, Griselda y Cecilia hagan de mí me genera un gran relax porque van a captar, recrear y habitar mi sensibilidad, le van a dar un vuelo absoluto a sus personajes. Son primeras figuras, reconocidas, prestigiosas y populares. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación", opinó.

Qué dijeron Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione

Cecilia Roth, describió cómo se sintió al interpretar a Moria Casán: "Es la primera vez que me proponen convertirme en un una persona que existe, que además es Moria. Un ícono, amada por multitudes, un ser hipnótico y único. Es el enorme desafío de no imitarla, no convertirme en esa Moria tantas veces recreada en sus formas, en sus maneras, en su juego hacia el afuera".

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Y agregó que "quiero descubrir su alma, lo que no conocemos de Moria, lo que no comparte, su identidad privada. Es un desafío aterrador, por un lado, y fascinante por el otro. ´Ser´ Moria, ese instante que hay entre su pensamiento y su palabra. Ese momento en el cual aparece su espíritu y elige qué decir. Ese mecanismo en donde está sola con ella misma. Ese segundo en el que su mente se transforma, con seguridad enorme y mucha gracia, en la Moria que todos conocemos. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda".

Por su parte, Griselda Siciliani, dio detalles sobre ponerse en la piel de Moria Casán: "Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia. Nada más tentador que sumergirse en este universo. Un honor que pensaran en mí para tremendo desafío".

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Mientras que Sofía Gala Castiglione, describió las sensaciones al representar a su madre: "Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante".

Cuándo se estrena

La serie llegará el 14 de agosto de 2026 y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

Con una figura que siempre estuvo en el centro de la escena, la expectativa ya está en marcha… y todo indica que dará que hablar.