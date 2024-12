El policía retirado que mató al vecino por la música alta dijo que se trató de un "accidente"

Liliana, la esposa de Moreno, defendió a su marido públicamente. En declaraciones a la prensa, lo describió como "más bueno que el pan" y aseguró que nunca tuvo la intención de dañar a nadie. "Él no tenía conflictos con los vecinos, todo lo contrario. Disparó porque no tenía opción. No salió dispuesto a matar", declaró entre lágrimas. La mujer también negó haber escuchado música o presenciado la salida de Moreno con el arma, aunque admitió conocer su existencia.

Embed [AHORA] Así fue el momento en que un policía retirado le disparó a su vecino en Lomas del Mirador: la víctima falleció. https://t.co/Ac8I8sqF6v pic.twitter.com/gpyMruzYwf — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 26, 2024

No tenía actualizado el permiso de portación de arma

La fiscalía ha imputado a Moreno por el delito de portación ilegal de arma de fuego, ya que los permisos de la pistola utilizada en el homicidio estaban vencidos. Por su parte, el juez deberá determinar en las próximas horas si dicta la prisión preventiva, una decisión que estará influenciada por los resultados de las pericias balísticas y otros elementos probatorios.

El incidente ha generado una ola de tensión en el barrio. Tras el crimen, vecinos enfurecidos se dirigieron a la casa de Moreno, donde comenzaron a lanzar piedras e insultos hacia Liliana, acusándola de ser cómplice del asesinato. "Asesina, vieja de mierda, sos una asesina", fueron algunos de los gritos que se escucharon en medio del caos. Finalmente, la mujer tuvo que ser retirada del lugar por efectivos de la Policía Bonaerense en un móvil policial para garantizar su seguridad.

A medida que avanzan las investigaciones, se intenta esclarecer qué llevó a este desenlace fatal. Algunos testigos aseguran que Díaz habría intentado arrancar la reja de un kiosco cercano, lo que habría motivado la intervención de Moreno. Sin embargo, otras versiones ponen en duda la versión del ex policía y sugieren que el uso del arma fue desproporcionado.

La tragedia no solo ha dejado una familia destrozada por la pérdida de Díaz, sino que también ha encendido el debate sobre la portación de armas entre civiles, el rol de los ex oficiales de policía en las comunidades y cómo las disputas vecinales pueden escalar de manera tan violenta.

mato.jpg

Mientras el barrio intenta volver a la normalidad, las autoridades locales enfrentan el desafío de mantener el orden y garantizar que se haga justicia. Por ahora, todos los ojos están puestos en los resultados de las pericias y en la decisión del juez, que determinará el futuro de Rafael Horacio Moreno.