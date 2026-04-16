De un patio a la élite: la pizzería argentina que sorprendió al mundo y entró en el top 5

Un ranking italiano eligió a una pizzería argentina entre las mejores de Latinoamérica. No fue la única: hay otras cuatro en la lista.

La pizzería fue elegida por un ranking italiano. Foto: Gentileza.

La escena pizzera argentina volvió a dar que hablar. En el prestigioso ranking italiano 50 Top Pizza , una pizzería del país logró meterse entre las cinco mejores de Latinoamérica .

Pero no fue un caso aislado: otras cuatro también lograron posicionarse dentro del listado, consolidando el nivel local en la región.

La gran protagonista es Ti Amo , ubicada en Adrogué . El proyecto nació en 2020, en plena pandemia, de la mano de las hermanas Carola y Victoria Santoro.

Lo curioso: empezaron sin formación profesional, aprendiendo a hacer pizza con tutoriales de YouTube y un horno de barro en el patio de su casa.

Hoy, su crecimiento es meteórico.

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De experimento casero a top continental

Ti Amo ya venía destacándose: en 2025 había quedado en el segundo puesto y ahora volvió a meterse entre las mejores.

El ranking, presentado en Río de Janeiro, ubicó en el primer lugar a una pizzería de San Pablo, pero Argentina logró fuerte presencia.

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Las otras argentinas destacadas

Además de Ti Amo, el país sumó varias pizzerías en el Top 50:

Atte Pizzería Napoletana (Buenos Aires)

Chichilo’s (Rosario)

Siamo nel Forno (Buenos Aires)

Il Gatto Nero (Valeria del Mar)

Y también hubo menciones en la categoría “pizzerías de excelencia”, con proyectos de distintas ciudades.

Qué hace especial a esta pizza

La propuesta de Ti Amo combina técnica napolitana con ingredientes de primera calidad: mozzarella fior di latte, burrata y tomate italiano.

Pero hay una clave que resume todo: la pizza Margarita, donde —según sus creadoras— se expresa la esencia del proyecto.

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Un fenómeno que no para de crecer

Lo que empezó como una prueba entre amigos hoy compite en la primera liga internacional.

Con presencia en rankings globales y una segunda sede en marcha, la historia de Ti Amo confirma algo: la pizza argentina ya juega en las grandes ligas.