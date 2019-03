La paciente contó que, tras pasar por la guardia, le indicaron que tenía que hacerse una placa. "La radióloga me pidió que espere, llegó una mujer con un pitbull grande en brazos y envuelto en una frazada y la hizo pasar. Claro, le estaban haciendo la placa al perro", relató.

Además, dijo que las personas que estaba en la sala de espera no salía de su asombro. "La gente estaba enojada, pero no decía nada. Yo no me aguanté y le pregunté qué hacía un perro dentro del hospital y de radiología", sostuvo la mujer.

"Es mi perro, a vos qué te importa, ¿Sos chusma?", dijo que le respondió la profesional. "Le contestó como si ella estuviera haciendo las cosas bien y yo mal. Le dije a la doctora de guardia y se mostró tan sorprendida y enojada como nosotros. Es que entiendo que no es el lugar", dijo Lorena.