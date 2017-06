Cuando el bloqueo parecía inamovible, cerca de las 12 los manifestantes negociaron con Gendarmería liberar un puente que fue utilizado como doble vía.

“No sabemos por qué es el corte. Venimos de Bariloche porque mi padre tiene un turno en el oncólogo, en Cipolletti, y esto nos tomó por sorpresa, pero con calma”. Lino. Viajaba junto a su padre desde Bariloche por un turno médico.

La medida de fuerza fue parte de una seguidilla de cortes simultáneos y sorpresivos en el país. Sabino López, del Frente Popular Darío Santillán, advirtió que la presencia de los gendarmes los obligará a organizarse de otra manera, pensando en las futuras protestas. “Teníamos una tanda de 5 mil salarios complementarios y Nación está pagando la mitad. Reclamamos que para julio el Gobierno regularice esta situación y cargue las asignaciones faltantes”, explicó el militante.

Advirtió que con salarios complementarios, comedores y merenderos no alcanzan a paliar la difícil situación económica que atraviesa el país y agregó: “Necesitamos otro tipo de ingreso y que aumente el salario vital y móvil”.

Alrededor de las 13:30 liberaron por completo los puentes. Pero el mal trago que vivieron cientos de automovilistas y peatones fue evidente. Caras de fastidio, impaciencia e incertidumbre en los automovilistas, malestar de los usuarios de colectivo que quedaron a pie y madres con sus hijos de la mano fueron otra vez la postal de la jornada.

"Si los cortes son necesarios hay que hacerlos, pero que respeten a los demás. Al que trabaja le molesta, el que no trabaja lo tiene que hacer; y así estamos. Es una realidad”. Adrián Ayer intentaba ingresar a Cipolletti en auto.

Se quedó sin los remedios para su hijo con leucemia

La mamá de Valentín, un nene de cuatro años que tiene leucemia, expresó abiertamente su malestar por el corte a través de Facebook. Tenía que cruzar a Neuquén para buscar la medicación que su hijo necesita y esperaba desde hace tres semanas, pero no pudo hacerlo. Con el frío que hacía y el riesgo de que el nene pudiera engriparse -porque sus defensas no son las de un niño que goza de buena salud-, se subieron a un taxi pero quedaron a mitad de camino.

“Llegamos a la rotonda de Cipolletti con el puente cortado! Es cansador, es agobiante. Juegan con la salud, con el trabajo, con el tiempo y la plata del que no tiene movilidad y no le queda otra. Exponiendo a mi hijo”. Carla Mamá de Valentín

“Llegamos a la rotonda de Cipolletti y me encuentro con la misma situación… el puente cortado! Es cansador, es agobiante. Juegan con la salud, con el trabajo, con el tiempo y la plata del que no tiene movilidad y no le queda otra. Me encuentro de nuevo en esta situación, de estar en el medio de un caos. Exponiendo a mi hijo… por que hoy tooodos cortan el puente, por cualquier motivo. No estoy en contra de que reclamen, pero sus derechos terminan donde empiezan los míos”, se quejó Carla.

Valentín tenía, además, una sesión de quimioterapia en la clínica San Lucas. Por el corte no pudo llegar a destino.