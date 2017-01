Otro corte de luz volvió a dejar sin agua a la ciudad

Este verano será recordado como uno de los peores para Cipolletti, por la falta de agua. Ayer fue la tercera jornada consecutiva que los vecinos padecieron la carencia del servicio y, otra vez, obras programadas por Edersa, en tiempos de temperaturas extremas, están en el centro del problema. En Aguas Rionegrinas comentan el porqué de tareas de refacción justo en esta época cuando podrían haberse concretado en invierno.

El hecho es que tanto en el centro como en barrios y tomas de la periferia, en núcleos poblados de familias de pocos ingresos como en el pudiente El Manzanar se sufrió ayer una jornada marcada por la ausencia de agua en las canillas, mientras los termómetros rondaban los 38-40 grados.

Desde Edersa le avisaron a ARSA el viernes que habría cortes programados por refacciones en el oeste de la ciudad, cerca de la Ruta 151. Ayer, la interrupción arrancó a las 7 y se tenía previsto concluir las tareas a las 11. Sin embargo, los trabajos se complicaron y concluyeron a las 15, cuando volvió a fluir la electricidad.

Lamentablemente, los arreglos sólo permitieron que se habilitara la captación del líquido en la toma del río Neuquén. Aunque con algunos contratiempos, porque se mezclaron los cables de la provisión trifásica.

Cuando los operarios de la planta potabilizadora empezaban a rehabilitar la producción, se encontraron con que las dificultades con las trifásicas continuaban en el lugar, con el resultado que las máquinas giraban en sentido inverso. El peligro que esto conllevaba determinó que de inmediato se volviera a paralizar la actividad mientras Edersa encontraba el sector del tendido eléctrico donde se hallaba el inconveniente. Así, recién a las 17 se restableció la luz y poco a poco se empezó a bombear agua.

10 horas estuvo sin producir la planta potabilizadora. El suministró mejorará, con suerte, hoy.

Crece la bronca en los barrios

Para los habitantes de Cipolletti, las de ayer fueron horas complicadas. Muchísima gente no estaba al tanto del corte de luz que iba afectar a la planta potabilizadora y no tenían agua almacenada ni para tomar ni para el más mínimo aseo. Con el correr de las horas, el sol fue caldeando el ambiente y las quejas no se dejaron esperar. En realidad, a esta altura de las cosas ya nadie sabe qué hacer y cuando se acabarán los problemas de la falta de agua y los cortes de luz.