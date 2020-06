Según se conoció, esta mañana el comité de operaciones de Catriel no dejó ingresar a la ciudad al motorhome del noticiero porque intentaban entrar sólo para realizar algunas compras y seguir su viaje rumbo a la ciudad de Bariloche.

Entre el equipo se encontraba el reconocido periodista del clima, José Bianco, junto al equipo técnico integrado por camarógrafos y productores.

Se conoció que en la mañana del jueves intentaron ingresar a la ciudad de Catriel por el acceso norte, pero no lograron su objetivo. En el control sanitario y policial que está ubicado cerca del nuevo hospital, el equipo de TN solicitó autorización para ingresar a la ciudad a realizar compras de insumos básicos. Se consulto al comité de emergencia de la ciudad, quienes dijeron que si no se trataba de una cobertura periodística no podían permitirles pasar.

Como el objetivo no era un trabajo periodístico sino sólo comprar productos, el móvil debió dar la vuelta y retirarse del lugar. Los presentes aseguraron que el equipo se molestó ante la negativa y amenazaron con una fuerte frase: "Diganle a la intendente que van a tener noticias nuestras" .

El equipo de Todo Noticias viajaba hacia la ciudad de Bariloche para la cobertura de un importante nevada que se espera para los próximos días.

En abril los rebotaron en Las Grutas

TN en las grutas

En la noche del miércoles 22 de abril llegaron y se instalaron en la rotonda de acceso a San Antonio Oeste. En la mañana del jueves se acercaron al puesto de control con la intención de llegar a Las Grutas, pero se encontraron con la imposibilidad de pasar por el “operativo cerrojo”.

La periodista a cargo de la transmisión destacó que en muy pocos lugares donde estuvieron notaron tanta rigurosidad en las medidas.

El intendente Adrián Casadei se presentó en el lugar, y explicó que las medidas “empezaron tres o cuatro días antes de la cuarentena nacional”, y que también cerraron las playas.

Indicó que las personas que tienen domicilio en la localidad e ingresan de otras regiones deben cumplir con la cuarentena. Los no residentes “o los que no tienen motivos para estar acá no los dejamos entrar”.