Olmedo sobre la Ruta Nacional 151: "Casi me quedo en un pozo"

Al respecto, Olmedo dijo: "Recorro el país en auto para conocer los problemas de la gente. Estoy sorprendido por la Ruta Nacional 151, casi me quedé en los pozos. Me habían dicho que habían pozos de petróleo, pero no en la ruta".

Además, confesó que le dio "vergüenza" encontrarse con el triste panorama porque sabe que "aquí se están produciendo riquezas para el país pero las rutas están destruidas". Finalmente, el salteño aseguró que "cuando sea presidente", lo primero que hará será "darle herramientas a las economías regionales para que no tengan pozos en la ruta".

