"Es desesperante la situación, hay gente de la obra privada que no agarra un mango hace más de un mes, y el jueves se frenó también la obra pública. Entendemos lo que pasa y estamos viviendo, pero si no hay mas casos de contagio en Cipolletti, tienen que habilitar la obra pública y privada, esto no puede seguir por mucho tiempo más", expresó el dirigente sindical de la Uocra en Cipolletti, Juan Carlos Garrido.