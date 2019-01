“Supuestamente, la empresa necesitaba sólo a tres de nosotros y no podía emplear a más nadie porque no tenía más lugar. Pero de Lules hizo traer a un grupo de 14 muchachos, todos con la promesa de un trabajo”, contó Chamorro a LM Cipolletti.

Recorrieron otros galpones, otras chacras, y también solicitaron una mano al sindicato Uatre, ya sea para conseguir trabajo en algún empaque o pagar el pasaje de vuelta. Pero hasta ayer no habían obtenido respuestas favorables. Viven el día a día, con la ayuda de algunos vecinos que les acercaban comida y agua, y trataban de allanarles el camino para que puedan conseguir un empleo.

En el mismo colectivo iba otro grupo de trabajadores golondrina que bajó en Villa Regina y al poco tiempo tuvo que encontrar la manera de volver, porque no consiguió trabajo. “Eran familias completas que buscaban un laburo, y la misma gente de Regina las ayudó a pagarse el pasaje para que vuelvan”, recordó Chamorro.

Los tucumanos confiaban en ser convocados de otras firmas, mientras pasaban las horas en inmediaciones de la terminal. Incluso parecía que había chances de que algunos fuesen empleados en una reconocida empresa de la zona que se dedica a la venta de pollos.

Chamorro es la primera vez que llega a Cipolletti con la idea de emplearse en la cosecha. Es padre de dos hijos, un nene de 5 y una nena de 6 años, y la mayoría de los trabajadores con los que compartió el viaje tienen familia a su cargo y la necesidad de un trabajo. “Antes de venir, estaba haciendo tareas de herrería, pero sólo dos o tres días en la quincena, por lo que al enterarme que nos iban a dar trabajo seguro, me vine”, contó.

El delegado cipoleño de Trabajo, Hernán Trujillo, dijo que desconocía la situación puntual de estos trabajadores, ya que no había recibido ningún reclamo. Sin embargo, sostuvo que es muy común que para esta época “mucha gente agarra un bolso y se viene”.

--> “Muchos vienen a probar suerte”

El referente de Uatre en la región, Omar Figueroa, aseguró que los golondrinas que se encuentran deambulando por la región “vienen a probar suerte, sin un trabajo fijo. Y acá se encuentran con el problema de no encontrarlo”. Llegan en colectivos rentados por el gobierno tucumano, pero la vuelta no la cubre. “Vienen con poco dinero, quizás sólo para un hospedaje”, añadió Figueroa. Primero llega uno y luego trae a los hijos y tal vez a su mujer. Llegan a Regina, Allen, Chimpay y otras localidades de la zona, y después descubren que el panorama laboral no es el que imaginaron. “Nosotros podemos hablar con las empresas y tratar de ubicarlos, pero más de eso no podemos hacer. El gobierno que los trajo tendría que pagarles el pasaje de vuelta”, consideró.