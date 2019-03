Nueva toma de la Isla: pese a la intimación, no se van

También saben que el Municipio no está dispuesto a dialogar ni a buscar soluciones habitacionales si primero no desactivan la toma, por cuanto desde el Ejecutivo local se considera que la acción es extorsiva e ilegal. Pero las familias tienen la idea fija de que si se van, bajan los brazos y pierden la pelea. “El Municipio no nos va a atender de a uno por vez, y vamos a seguir en la misma”, consideró el referente de la toma.

“Pese a la intimación, no nos vamos a mover de acá. El miedo está, pero si no hacemos esto no vamos a tener nada para nuestros hijos. Tenemos que seguir acá”. Alfredo Lezcano Vecino referente de la nueva toma de la isla Jordán

Noches frías

Por las noches, se les hace muy difícil dormir y pasar las horas, pero con algo de madera de los árboleS están haciendo fuego para matar el frío; y todavía aguantan en carpas y con agua y comida que pueden ingresar al predio.

En un principio, eran cerca de 32 personas, pero ayer quedaban 20 y bastante menos incluso contabilizó la Fiscalía. Así, con el pasar de los días y las horas, la toma pierde fuerza y unidad, aunque hay un núcleo duro que permanece firme en el lugar y enfrentará hoy el vencimiento del plazo para retirarse.

Mientras tanto, se las arreglan con una olla popular, nylon y algo de madera de los árboles para armar una especie de comedor en el lugar.

¿Qué puede pasar en el día de hoy?

El plazo impuesto por la Fiscalía para que las familias se retiren del lugar llega hoy a su fin y los ocupantes del terreno fiscal de la Isla Jordán adelantaron que no se irán. Cómo continuará el conflicto es, por estas horas, una pregunta sin una respuesta clara. La Justicia podría ordenar el desalojo, pero esta drástica medida podría generar un efecto inverso al esperado, ya que hay organizaciones sociales y vecinos de otras tomas decididos a acompañar la resistencia de las familias. Los usurpadores preparan un recurso de amparo.

