Muchos de ellos todavía están trabajando en la cosecha de la manzana, con un permiso laboral que los respalda para ejercer su labor, pero otros tantos golondrinas ya terminaron y cuentan las horas y los días por dejar el Alto Valle y volver con sus familias, mientras permanecen recluidos en las viviendas donde pasan la temporada, a cargo de sus patrones.

"El último colectivo -que mandó el gobierno de Tucumán- salió el jueves pasado con trabajadores golondrinas. Los que se fueron, llegaron, pero no volvió a salir otro más. Ni sabemos cuándo y si pueden llegar porque en La Pampa no te dejan pasar. Esto va a ser largo y duro, y esperemos que no se enferme ninguno", expresó el productor.

La angustia para los golondrinas que están parados en el Alto Valle es mayor porque ya podrían volver a sus casas, si no fuese por la cuarentena obligatoria. Lejos de sus familias, todo cuesta más. Es gente que viene de Tucumán y otras provincias. "Hay de todo, tucumanos, trabajadores de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Entre Ríos. Y todos se quieren ir, los que siguen trabajando, y con más razón, los que ya terminaron", acotó Pierdominici.

Mientras tanto, permanecen en las chacras, aislados, porque no pueden ir a ningún lado, salvo para comprar en el almacén.

Otro problema

A la coyuntura de los trabajadores golondrinas, también se agrega el problema de los pagos. No hay liquidez financiera, porque se cortó la cadena de pagos; y no ayuda en nada que los bancos estén cerrados. Para el productor consultado, es un gran error que las entidades bancarias hayan parado la actividad, totalmente.

"Tenemos problemas con los pagos, porque en los cajeros tampoco podés sacar grandes cantidades de dinero; ni existe otra alternativa. Los bancos nunca deberían haber dejado de trabajar, tomando algunos recaudos, deberían haber continuado, es una vergüenza que lo hayan hecho, por todos los nosotros", se quejó.

Incluso dijo que hay inconvenientes serios por parte de las exportadoras con injerencia en el Alto Valle, ya que el dinero está llegando a cuenta gotas. Ellso también están atrasados con los pagos. Venimos mal hace años y con esto estamos peor. Ojalá que se arregle, pero cro que viene para largo", cerró.

Solución en camino

Desde el gobierno provincial se informó que "de manera escalonada y progresiva, los trabajadores que llegaron desde Tucumán a la zona del Alto Valle rionegrino para cumplir múltiples tareas en la cosecha" van a retornar.

Luego de articular acciones entre la Secretaría de Trabajo de Río Negro y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, los trabajadores golondrinas varados en el Alto Valle, en plena cuarentena, cuentan con la posibilidad de volver a sus hogares.

No obstante el permiso, la cartera de Salud estableció las condiciones sanitarias para que puedan viajar. Por la magnitud de personas que deberán movilizarse de un distrito a otro, personal de Seguridad tomará cartas en el asunto, a fin de garantizar que no se violen decretos y resoluciones nacionales y jurisdiccionales.

“Luego de la contestación positiva del ministro nacional Claudio Moroni, el diálogo con las autoridades de Tucumán es fluido y permanente, para ponernos de acuerdo sobre qué colectivos utilizaremos, rutas y arribo a destino final. La gestión de nuestra gobernadora, Arabela Carreras, resultó clave para encontrar una solución rápida a esta situación, también extraordinaria”, sintetizó el secretario de Trabajo, Jorge Stopiello.

El traslado durará varios días, ya que algunas chacras terminaron la cosecha y otras no. Pero no sabe todavía cuándo será y de qué manera.