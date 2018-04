El viernes pasado, apenas se conoció la presencia de un roedor, se aplico el protocolo que consta en la instalación de cebos y químicos para combatirlos.

"No se trataba de una plaga. Fue un roedor que apareció, y es normal en épocas en los que se prenden los calefactores. Implementamos el protocolo y se suspendieron las clases para la limpieza general. Hoy por la tarde realizaremos la inspección con personal de Salud y creemos que mañana arrancarán de forma normal las actividades", explicó Luís Ríos, coordinador zonal de Educación.

Ríos indicó que no van a dudar en suspender las clases cuando se ponga en riesgo la salud de los alumnos y de los docentes. "Vamos a privilegiar siempre la salud. Las clases y los contenidos se recuperan, eso lo sabemos quienes ejercimos la docencia. Pero no vamos a arriesgar la salud de nadie. Se suspende, se limpia y se acondicionada todo para continuar", expresó. Además aseguró que no se trató de una "clausura", sino de una "suspensión preventiva".

Se conoció que el viernes se implementará la desratización en otras cuatro escuelas primarias, la 142, 109, 285 y 50.

Por la tarde se conoció que la escuela 53 inicia mañana con la actividad normal.

