Niegan usurpación de una casa: "Era un aguantadero"

“Le compró el terreno a una chica que vivía ahí con la condición de que no podía vender ni ceder las tierras a otra persona. Yo le advertí que no se podía, pero cerraron el acuerdo de todas formas. Liliana Troncoso nunca vivió en esa casa, no había nada adentro, funcionaba como un aguantadero en el que escondían partes de motos robadas. Ella nunca fue vecina del Barrio Obrero, jamás”, explicó la referente del barrio.

Además, dijo que ella no puede tomar ese tipo de decisiones, ya que “cada cuadra es autónoma” y los vecinos son los que deciden en esos casos.

“Los vecinos que viven en esa manzana decidieron recuperar la casa porque, por ley, esas tierras no son suyas. En un principio se iba a reacondicionar para que funcionara como refugio para mujeres en situación de calle, pero ahora va a empezar a funcionar la casa de Red Puentes por el tiroteo que sufrieron en el Mapu”, expresó la dirigente.

