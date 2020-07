Nicole Neumann: "Comer un animal protegido es una falta de respeto"

“De base ya saben que para mí comer carne no está bien, me parece antiético, y me parece que no estamos respetando al resto de los animales sintientes que tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. A su vez todo esa industria está destruyendo el planeta y provoca un montón de consecuencias por lo que hay que repensar nuestra forma de alimentarnos”, contó la modelo en televisión.