Nefa va por todo para quedarse con la fase regular

Los dos candidatos al título participaron de la primera serie con el líder en punta y Nefa detrás. El cincosaltense se mantuvo en el segundo lugar hasta que fue superado por Lucas Panarotti, el otro que pelea por ganar la etapa regular, y luego por Pedro Boero, en una maniobra en la que el cincosaltense se pasa de largo. “Fue una serie dura, veníamos parejos, un poquito mejor ellos en el ritmo. Nefa se pasa, le da el lugar a Panarotti, se rozan y me dejan el lugar”, contó más tarde Boero.

12:55 la hora a la que se disputará la final del TC Mouras, en la última fecha de la fase regular.

La segunda serie, que fue la más veloz, quedó para Marcos Landa. Después se ubicaron Lucas Granja, Juan Scoltore y José Rasuk.

Hoy a las 12:55 se largará la final, que definirá al ganador de la etapa regular y a los que restan clasificar para los playoffs. Nefa partirá desde la cuarta fila.

Palazzo, el gran candidato en el cierre de la etapa y compañero de Nefa en el Coiro Dole Racing, dijo que no estaba todo dado y que no podía relajarse: “Estamos muy bien, tenemos buen ritmo, mis compañeros también, va a ser una carrera muy dura mañana. Nefa tiene muchas chances de quedarse con la etapa regular, está muy competitiva, no va a ser fácil”, afirmó.

29,5 los puntos entre Palazzo y Nefa

Los compañeros de equipo pelean por quedarse con la fase regular del TC Mouras. Para que el rionegrino logre el objetivo, debe tener una gran final.

La rema desde atrás

En el TC Pista Mouras, Nicolás Montanari (Dodge), quien fue quinto en el ensayo, avanzó un puesto a la hora de ordenar la grilla y salió de la primera serie. El Máquina partió del tercer lugar y lo mantuvo hasta que abandonó en el segundo giro. La manga la ganó Dino Pieraligi (Dodge). En la otra se impuso Ian Reutemann. El rionegrino partirá desde el último lugar en la final, a las 12:15.